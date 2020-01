De Nokia 9 PureView werd keer op keer uitgesteld. Bij zijn opvolger, die 9.2 PureView zou gaan heten, lijkt nu hetzelfde te gaan gebeuren. De keuze voor een andere processor zou hiervan de oorzaak zijn.

Vertraging Nokia 9.2 PureView

We verwachtten een opvolger van de Nokia 9 PureView in de vorm van de Nokia 9.1 PureView. Dat toestel werd eind 2019 al verwacht, maar de release werd eerder al uitgesteld naar begin 2020. Volgens nieuwe informatie wordt de 9.1-naam niet gebruikt en werkt het bedrijf aan de Nokia 9.2 PureView.

Volgens een tweet van Nokia_anew, een betrouwbare bron op het gebied van nieuws over Nokia, is het toestel namelijk vertraagd tot de herfst. Dat zou betekenen dat we het nieuwe high-end toestel pas gaan zien in het laatste kwartaal van dit jaar. Volgens de bron heeft dit uitstel te maken met de keuze voor de processor.

De Snapdragon 855 is op het moment van schrijven de meest krachtige chip van fabrikant Qualcomm die te vinden is in smartphones. Wel is Snapdragon 865 al aangekondigd en die processor gaan we dit jaar zien in verschillende toestellen. Nokia zou het aankomende toestel nu willen uitbrengen met die nieuwe chip.

Geen presentatie op MWC

Omdat de ontwikkeling van het toestel al even aan de gang is, zou het bedrijf in eerste instantie gekozen hebben voor de 855-variant. Deze keuze vergt dus de nodige aanpassingen, waardoor het uitstel nodig is. Het lijkt daarmee onwaarschijnlijk dat de nieuwe PureView wordt gepresenteerd op het Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt.

Dat evenement was in 2019 het podium om de Nokia 9 PureView te presenteren. Dit nadat de release ook meerdere malen was uitgesteld. Een van de redenen daarvoor was de ontwikkeling van het penta-camerasysteem, met vijf camera’s op de achterkant. Dat kostte meer tijd dan de fabrikant in eerste instantie dacht, waardoor uitstel meerdere keren volgde.

Of de nieuwe PureView ook weer zoveel of zelfs meer camera’s aan boord krijgt is nog onbekend. Over overige specificaties zoals werk- en opslaggeheugen, het scherm of de accucapaciteit is ook nog niks bekend.

