IFA 2022 en meer: deze smartphones verwachten we de komende weken

Er komen drukke weken aan voor Android-liefhebbers. Meerdere grote fabrikanten kondigen namelijk nieuwe smartphones aan. In dit overzicht lees je precies wat je kan verwachten.

Smartphone-aankondigingen IFA 2022

De aankondigingen komen niet onverwachts. Vanaf 2 tot 6 september is het namelijk weer tijd voor de Internationale FunkAusstellung Berlin, ook wel IFA genoemd. Dat is één van de grootste beurzen op het gebied van consumentenelektronica in Europa. Elk jaar worden hier meerdere presentaties gegeven met verschillende aankondigingen.

Niet alleen de IFA is verantwoordelijk voor de aankondigingen. Andere fabrikanten brengen los daarvan ook nieuwe Android-smartphones uit. Wij hebben een lijst opgesteld met onthullingen die we deze weken verwachten.

Oppo’s nieuwe smartphone en tablet

De Chinese fabrikant Oppo is als eerste aan de beurt. Op 31 augustus komt het bedrijf al met nieuwe apparaten. We verwachten in ieder geval de Oppo Reno 8-lijn.

De Reno 8-smartphones zijn al een tijdje in China beschikbaar, maar tot nu toe niet in Nederland verschenen. In tegenstelling tot het Reno 8 Lite-model dat hier wel te koop is. We weten in ieder geval dat de Oppo Reno 8 Pro er aan zit te komen. Dit is een high-end toestel met dezelfde beeldverwerkingschip als de Oppo Find X5 Pro en een nadruk op cameraprestaties.

Ook verwachten we meer te zien van de Oppo Pad Air. Dat is een handzame tablet met een 10,36 inch-scherm en een aantrekkelijk prijskaartje. De verwachting is dat de Pad Air ook naar Europa komt.

Nokia’s nieuwe smartphone

HMD Global – het moederbedrijf van Nokia – heeft een presentatie gepland tijdens IFA 2022 op 1 september. Dat betekent dat er een nieuwe smartphone onderweg is. We verwachten één of meerdere toevoegingen aan de line-up van Nokia.

Misschien gaat het wel om de opvolger van de Nokia G50: de G60. Dat is een smartphone bovenin het budgetsegment. Deze telefoon biedt al ondersteuning voor 5G, snelladen en jarenlange software-ondersteuning. Een opvolger zou niet verkeerd zijn.

Sony’s volgende smartphone

Ook Sony houdt een presentatie op 1 september. Daar verwachten we de nieuwste Xperia-smartphone, namelijk de Xperia 5 IV. Sony maakte via een tweet bekend dat de presentatie er aan zit te komen.

De Sony Xperia 5-serie bestaat uit telefoons met topspecificaties in een compacte behuizing. Onder het motto ‘go compact’ bracht Sony al drie eerdere versies uit. Het vierde toestel heeft waarschijnlijk een 120Hz-scherm en de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip ingebouwd. Dat klinkt bij ons als muziek in de oren.

Poco’s nieuwe telefoons

Onlangs kondigde Poco de presentatie van de nieuwe M5- en M5s-smartphones aan. Deze vindt plaats op 5 september. De opvolgers van de Poco M4 behoren tot het middenklasse-segment.

Qua specificaties verwachten we ook middenklasse-hardware, maar veel is er nog niet bekend. We denken aan een MediaTek Dimensity-processor die gelijk is aan of beter dan de 8100-chip uit de M4. Het ontwerp op de foto ziet er kleurrijk uit met een groot camera-eiland aan de achterkant. Aan de voorkant zien we een druppelnotch voor de selfiecamera.

Apple’s iPhone zonder notch

Dan is Apple aan de beurt. Het bedrijf uit Cupertino gaat binnenkort de iPhone 14 aankondigen. Dat gebeurt tijdens het komende event op 7 september.

De iPhone 14 zal de eerste moderne iPhone zijn zonder notch. Dat is het balkje boven in beeld met daarin Face ID en de selfiecamera. De nieuwe smartphone heeft in plaats daarvan twee gaten in het scherm. Het – door sommigen geliefde – mini-model lijkt bij de iPhone 14-lijn te verdwijnen en de Pro-modellen krijgen een snellere chip.

Meer weten over de nieuwe iPhone? Check dan iPhoned.nl. Daar vind je alle laatste nieuwtjes, reviews en tips op het gebied van Apple-producten.

Motorola’s smartphones in Europa

Als laatste is het Motorola-event op 8 september. Daar verwachten we de Motorola Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion. Dit zijn wee toestellen die al onder een andere naam in China zijn onthuld, maar nog niet in Europa verkrijgbaar zijn.

De Edge 30 Ultra is veruit het beste toestel met een 144Hz-scherm, Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip en een hoofdcamera van 200 megapixel. De Edge 30 Fusion bespaart op een aantal vlakken. Zo heeft de camera een resolutie van 50 megapixel, is de behuizing iets compacter en laadt hij minder snel op.

We hopen ook de Motorola Razr 2022 voor Europa te zien. Dat is het nieuwste vouwtoestel van Moto en is vooralsnog alleen in China beschikbaar. De smartphone vouwt net als de Samsung Galaxy Z Flip 4 door de helft en heeft de snelste chip van het moment.

Verder houden we je hier bij Android Planet op de hoogte van al het laatste Android-nieuws.