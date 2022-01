Deze smartphones verwachten we in het eerste kwartaal van 2022

In het eerste kwartaal van 2022 komen er heel wat nieuwe toestellen uit, zo is de verwachting. Tijd om de verwachte smartphones van begin 2022 op een rijtje te zetten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwachte smartphones in het begin van 2022

In de eerste maanden van het jaar presenteren fabrikanten traditiegetrouw veel smartphones, zowel goedkopere als dure modellen. In de weken tot maanden erna verschijnen de toestellen daadwerkelijk bij (web)winkels. Android Planet blikt vooruit op de verwachte smartphones die begin 2022 het levenslicht gaan zien.

Samsung Galaxy S21 FE

We trappen af met een vertraagd toestel: de Samsung Galaxy S21 FE. Die stond volgens de geruchten op de planning voor een release in augustus, en daarom kun je hem ook terugvinden in ons overzicht van verwachte smartphones in het najaar van 2021.

Nieuwe geruchten claimen dat Samsung de Galaxy S21 begin januari aankondigt en uitbrengt. Het toestel wordt een goedkopere variant op de Galaxy S21 en verschijnt vlak voor de introductie van de Galaxy S22-serie.

Samsung Galaxy S22-reeks

Samsung presenteert de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra volgens de geruchten medio februari. De release vindt vlak erna plaats, mogelijk op 18 februari. De S22-modellen gaan de S21, S21 Plus en S21 Ultra opvolgen.

Er gaan veel geruchten rond over de S22-serie. Teveel om hier allemaal op te noemen. Interessant om te weten is dat de S22 vermoedelijk sneller draadloos kan opladen dan de S21-reeks en dat de S22 even duur lijkt te worden als zijn voorganger.

Samsung Galaxy A53

De Galaxy A52 en A52s horen bij de populairste Android-smartphones van het jaar, dus komt er logischerwijs een Galaxy A53. Die zou in maart aangekondigd worden en er vrijwel volgens gelekte Galaxy A53-renders hetzelfde uitzien als de A52. Een interessante verandering is het vermeende gemis van een koptelefoonaansluiting.

De A53 krijgt waarschijnlijk betere camera’s en een snellere processor dan zijn voorganger. Het opladen zou ook sneller gaan, zodat de accu eerder vol zit.

Een prijs van de A53 is nog niet bekend, maar zal vermoedelijk in lijn liggen met die van de A52(s).

Samsung Galaxy A73

Tegelijk met de Galaxy A53 verwachten we ook de Galaxy A73, die de Galaxy A72 gaat opvolgen. Dit toestel wordt groter dan de A53 maar zou verder vergelijkbare specificaties hebben.

De Samsung Galaxy A72

Denk aan een water- en stofdichte behuizing, een midrange processor met 5G-ondersteuning en een grote accu die met een gemiddelde snelheid (33 Watt) oplaadt. Volgens de geruchten gaat Samsung stappen zetten op cameragebied, om de A73 betere foto’s in het donker te laten schieten.

Net als de Galaxy A53 zou de A73 geen koptelefoonaansluiting hebben en uit de doos draaien op Android 12. Hoe duur de smartphone wordt, is nog niet duidelijk.

OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro gaat de OnePlus 9 Pro opvolgen en wordt een interessant toestel. Niet omdat hij – naar verwachting – revolutionaire andere specificaties biedt, maar omdat het toestel nauwer ontwikkeld is in samenwerking met Oppo. OnePlus en Oppo zijn zustermerken, maar maakten in de zomer bekend dat OnePlus een merk binnen Oppo wordt.

Het wordt interessant om te zien in hoeverre die bedrijfswijziging de OnePlus 10 Pro beïnvloedt. Met name op softwaregebied, want de OnePlus 10 Pro wordt de eerste smartphone met een nieuwe softwareschil die elementen van OnePlus en Oppo combineert.

Volgens de geruchten kan de OnePlus 10 Pro snelladen met maar liefst 125 Watt, waardoor de accu in minder dan twintig minuten volledig oplaadt. Dat is flink sneller dan bestaande smartphones, die laden met maximaal 65 Watt.

Mogelijk komt er ook een goedkopere OnePlus 10, net zoals er dit jaar een OnePlus 9 is uitgebracht. Opvallend genoeg zijn er nog geen serieuze geruchten over een OnePlus 10 verschenen. Het is daarom de vraag wat OnePlus van plan is.

Xiaomi 12-serie

Xiaomi komt begin 2022 met de Xiaomi 12 Ultra, een vlaggenschip dat sterk gaat inzetten op zijn camerakwaliteiten. Anonieme bronnen claimen dat de smartphone een groot camera-eiland op de achterkant heeft en dat Xiaomi voor de cameralenzen samenwerkt met het bekende fotografiemerk Leica.

De Xiaomi 12 Ultra draait op een krachtige Snapdragon 8 Gen 1, de chip die ook het kloppend hart vormt van de goedkopere Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro. De Xiaomi 12-serie zijn enkele van de verwachte smartphones die begin 2022 het levenslicht moeten zien. Waarschijnlijk komen ze ook naar Nederland.

Realme GT2 Pro

Ook Realme – onderdeel van Oppo – komt begin 2022 met zeker één nieuwe smartphone. Dat wordt de GT2 Pro, een premium toestel dat qua specificaties kan concurreren met de bekendere merken.

De GT2 Pro krijgt een luxe ontwerp, zo blijkt uit afbeeldingen die door lekkers gedeeld zijn. De smartphone draait daarnaast op de splinternieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, heeft een selfiecamera onder het scherm en draait uit de doos op Android 12 met Realme’s nieuwe UI 3.0-softwareschil.

Wil je op de hoogte blijven van de verwachte smartphones van 2022? Schrijf je dan in voor onze gratis dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de eveneens gratis Android Planet-app!