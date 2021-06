Overzicht: deze Android-smartphones verschijnen nog dit najaar

Android-fabrikanten brengen regelmatig nieuwe smartphones uit, maar welke verschijnen wanneer? Android Planet zet de verwachte smartphones in het najaar van 2021 op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Verwachte smartphones in het najaar van 2021

2021 is een boeiend jaar voor smartphoneliefhebbers, want er zijn al veel interessante modellen uitgebracht. Spotgoedkope toestellen, maar ook midrangers en premium smartphones. Steeds vaker voorzien van 5G-ondersteuning en met steeds betere specificaties voor hetzelfde geld als hun voorgangers.

Welke smartphones staan er de komende weken tot maanden op de planning? In onderstaand overzicht van verwachte smartphones in het najaar van 2021 zet Android Planet de noemenswaardige modellen op een rij.

Check ook onze pagina met verwachte toestellen van 2021.

Verwachte smartphones najaar 2021 Samsung OnePlus Sony Google Huawei

Samsung Galaxy S21 FE

Een smartphone waar veel mensen naar uitkijken, is de Samsung Galaxy S21 FE. Dit wordt een goedkopere versie van de Galaxy S21, al is nog niet duidelijk hoe groot het prijsverschil gaat worden. Wel lijken de technische bezuinigingen op de FE-versie beperkt, wat ‘m interessant maakt voor wie een goedkopere S21 wil.

Het lijkt erop dat Samsung de Galaxy S21 FE in het najaar aankondigt en uitbrengt. Lees ook ons overzichtsartikel met vijf S21 FE geruchten.

Samsung Galaxy A22 5G

De Samsung Galaxy A22 5G is al aangekondigd en komt in juli uit. Het toestel start bij 229 euro en is hiermee één van de goedkoopste 5G-smartphones van het moment. De A22 5G heeft prima specificaties, waaronder een 6,6 inch-full-hd-scherm en een grote 5000 mAh-accu.

Een groot voordeel van de smartphone is zijn lange softwareondersteuning. Je kan rekenen op twee versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Met dit toestel ben je dus tot de zomer van 2025 up-to-date en dat geldt niet eens voor de meeste dure, moderne Android-smartphones.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Binnenkort zou ook de Samsung Galaxy Z Flip 3 het levenslicht zien. Dit wordt de derde generatie van Samsungs klapsmartphone, die verticaal open- en dichtklapt. In je broekzak is ‘ie zo dikker maar compacter dan een normale smartphone.

Gelekte foto’s van de Galaxy Z Flip 3 zouden verklappen dat de telefoon in nieuwe kleuren uitkomt en een groter meldingenscherm op de voorkant heeft. Wanneer en voor welke prijs de smartphone uitkomt, is nog onduidelijk.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zou in juli of augustus onthuld worden en eind augustus uitkomen. Het is de derde generatie vouwsmartphone van Samsung, voorzien van een beter scherm en krachtigere specificaties. Mogelijk krijgt het toestel een selfiecamera onder het scherm.

Een gerucht claimt dat de Galaxy Z Fold 3 goedkoper wordt dan zijn voorganger. Dat zou goed nieuws zijn, want de Z Fold 2 kostte liefst 1999 euro.

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 wordt de opvolger van de Nord die in 2020 uitkwam. Wanneer OnePlus de smartphone uitbrengt, is vooralsnog onduidelijk. Onlangs verscheen de Nord CE 5G als een nieuw model in de Nord-serie.

De Nord 2 zou betere specificaties krijgen dan de Nord en Nord CE 5G, waaronder een soepeler 120Hz-scherm en een krachtigere 65 Watt-oplader. Meer details ontbreken op dit moment nog.

Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III

Sony presenteerde de Xperia 1 III en Xperia 5 III in april en brengt de premium smartphones (pas) binnenkort uit. Adviesprijzen zijn op moment van schrijven nog niet bekendgemaakt. De Xperia 1 II kostte destijds 1199 euro en voor de Xperia 5 II betaalde je vorig jaar een adviesprijs van 899 euro.

De derde generatie Xperia 1 en 5 willen zich vooral van de concurrentie onderscheiden met hun scherm, uitgebreide cameramogelijkheden en features als een koptelefoonpoort.

Google Pixel 5a

De eerstvolgende Google Pixel-smartphone wordt de Pixel 5a. Die verschijnt vermoedelijk in de zomer. Google heeft het bestaan van de telefoon bevestigd en verklapt dat ‘ie alleen in de Verenigde Staten en Japan uitkomt.

De Pixel 5a ondersteunt 5G-internet en zou qua ontwerp en specificaties veel lijken op zijn voorganger, de Pixel 4a 5G.

Google Pixel 6 en 6 Pro

Google heeft officieel nog niets losgelaten over zijn volgende Pixel-smartphones, maar geruchten wijzen op de komst van een Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Die worden mogelijk in oktober aangekondigd, want in de afgelopen jaren hield Google jaarlijks een smartphonepresentatie in oktober.

De Pixel 6 en 6 Pro krijgen volgens gelekte renders een heel ander ontwerp dan de Pixel 5, met een moderner scherm en meer, en betere camera’s. Een gerucht claimt dat de smartphones ook op een eigen chip draaien. Tot slot zou er een vouwbare Pixel-smartphone uitkomen.

Huawei P50-serie

De laatste verwachte smartphones zijn de Huawei P50, P50 Pro en P50 Pro Plus. En die zijn nogal een vreemde eend in de bijt, want ze draaien waarschijnlijk op Harmony OS in plaats van Android. Harmony OS is een door Huawei ontwikkeld besturingssysteem en een alternatief voor Android.

Huawei mag namelijk al twee jaar geen volwaardige Android-software meer gebruiken vanwege Amerikaanse handelsrestricties. Maar is Harmony OS niet stiekem een aangepaste Android-versie?

De Huawei P50-serie krijgt opvallend grote cameramodules met periscopische zoom en de Leica-naam. Geruchten claimen dat Huawei de P50-reeks eind juli aankondigt.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over nieuwe smartphones? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.