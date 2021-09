Deze smartphones verwachten we in het vierde kwartaal van 2021

In het vierde kwartaal van 2021 kun je rekenen op een groot aantal interessante Android-smartphones van uiteenlopende merken, waaronder Samsung en Google. In dit artikel zetten we zes verwachte modellen op een rij.

Naar deze smartphones kijken we uit

Er zijn dit jaar al heel wat smartphones aangekondigd. Van spotgoedkope modellen als de Motorola Moto E20 en midrange OnePlus Nord 2 tot de premium Sony Xperia 1 III en opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 3. In dit overzicht vind je – in willekeurige volgorde – zes toestellen die er binnenkort aankomen. Sommige smartphones zijn al aangekondigd, andere zien vermoedelijk in het vierde kwartaal van 2021 het levenslicht.

1. Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) wordt een goedkopere uitvoering van de reguliere Galaxy S21. Het toestel verschijnt als opvolger van de goed beoordeelde S20 FE en kan ieder moment gepresenteerd worden.

Wij verwachten een lancering in oktober, mogelijk met een release op 29 oktober.

Download hier alvast de wallpapers van de S21 FE en lees er ook de vermeende specificaties van de smartphone.

2. Sony Xperia 5 III

De Sony Xperia 5 III is al in het voorjaar aangekondigd, maar ligt nog steeds niet echt in de winkels. Daar komt binnenkort – eindelijk – verandering in. De Xperia 5 III heeft een prijs van 999 euro en is het kleinere en goedkopere broertje van de Xperia 1 III.

De Xperia 5 III heeft onder meer een 6,1 inch-scherm, de snelste processor van nu en krijgt twee jaar updates.

Meer weten over de smartphones? In dit artikel vind je alle specificaties en kwaliteiten van de Sony Xperia 1 III en 5 III.

3. Fairphone 4

Binnenkort verwachten we een smartphone van Nederlandse bodem, namelijk de Fairphone 4. Deze telefoon volgt de Fairphone 3 Plus van vorig jaar op en krijgt volgens de laatste geruchten betere specificaties, een vernieuwd ontwerp en een hogere adviesprijs.

Fairphone is een Amsterdamse smartphonemaker die zich focust op het ontwikkelen van telefoons die zo duurzaam mogelijk gefabriceerd zijn, makkelijk te repareren zijn en vijf jaar software-updates krijgen.

Ben je in aanloop naar de Fairphone 4-presentatie benieuwd naar het verhaal van de fabrikant? Lees dan ons uitgebreide artikel over de geschiedenis van Fairphone.

4. OnePlus 9T-serie

Grote kans dat OnePlus in het vierde kwartaal van 2021 één of meerdere smartphones in de OnePlus 9T-serie gaat uitbrengen. Om welk toestel het gaat, is nog onduidelijk.

De OnePlus 9-reeks bestaat uit de 9 en betere 9 Pro, vergezeld door een goedkopere 9R die niet in Nederland te koop is.

Kijkend naar de geruchtenmachine zien we dat er geen 9T Pro zou komen en de claim dat OnePlus de 9T geannuleerd heeft, gevolgd door een bekende telecomlekker die stelt dat er wel een 9RT uitkomt. Of deze smartphone ook in Nederland verschijnt, is de vraag.

5. Nokia X60

Nokia XR20

Het lijkt erop dat Nokia voor 11 november een high-end smartphone aankondigt, een model dat tot dusver bekendstaat als de Nokia X60. Onlangs dook een Nokia X60-gerucht op dat claimt dat de smartphone een gebogen scherm, een grote accu en drie jaar software-updates krijgt.

Concrete informatie over de Nokia X60 in de vorm van afbeeldingen of prijzen ontbreekt nog. Vermoedelijk zal hier de komende weken meer duidelijkheid over komen, mits het toestel daadwerkelijk bestaat natuurlijk.

Wil je niet wachten op de vermeende Nokia X60? Kijk dan eens naar de Nokia XR20, een midrange-model met een zeer stevige behuizing en scherpere prijs van 499 euro.

6. Google Pixel 6 en 6 Pro

Google lijkt in oktober de Pixel 6 en 6 Pro aan te gaan kondigen. Een voorproefje werd al even geleden gegeven, bedoeld om meer aandacht voor de smartphones te creëren.

De Pixel 6-modellen worden high-end smartphones met forse prijzen en vermoedelijk komen ze niet in Nederland uit.

Google zet met de Pixel 6-serie vooral in op een vernieuwd ontwerp, betere camera’s en stopt een eigen Tensor-processor in de smartphones.

Lees hier de laatste geruchten over de specificaties van de Google Pixel 6 en 6 Pro.

Verwachte smartphones

Zoals je hebt kunnen lezen, komen er deze maanden veel boeiende smartphones uit. Natuurlijk verschijnen er nog veel meer modellen, te veel om allemaal hier te bespreken. Daarom hebben we een speciale overzichtspagina met verwachte smartphones, die we regelmatig bijwerken.

De redactie van Android Planet is ook benieuwd naar welke smartphone jij het meest uitkijkt. Laat van je horen in een reactie onder dit artikel!

