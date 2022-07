Deze smartwatches verwachten we nog in 2022

In smartwatchland is het allesbehalve komkommertijd. De komende maanden komen er namelijk meerdere toffe horloges uit. Tijd voor een overzicht: deze smartwatches verwachten we nog.

Deze smartwatches verwachten we in 2022

1. Google Pixel Watch

Afgelopen mei werd de Pixel Watch aangekondigd. Googles eerste smartwatch heeft een cirkelvormig design, draait (uiteraard) op Wear OS 3 en zit boordevol gezondheidsfuncties dankzij de nauwe samenwerking met Fitbit (een dochterbedrijf van Google).

Klinkt goed, toch? Helaas weten we nog maar weinig over de releasedatum van de Pixel Watch. Google beloofde tijdens de presentatie in de herfst meer over de verkrijgbaarheid te vertellen. We horen dan ook meer over het prijskaartje, want vooralsnog hebben we geen flauw idee hoeveel het eerste Google-horloge gaat kosten.

→ Lees verder over de Google Pixel Watch

2. Samsung Galaxy Watch 5 (Pro)

Als we de geruchten mogen geloven brengt Samsung deze zomer niet één, maar twee smartwatches uit. De Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro worden in augustus verwacht. Niets is nog officieel, maar de Galaxy Watch 4-serie werd vorig jaar in die maand aangekondigd, dus we gokken in 2022 op een herhaling van zetten.

Volgens geruchten zit het verschil tussen de twee vooral in de specificaties onder de motorkap. De Pro-versie komt vermoedelijk met betere specificaties, waaronder een gigantische accu. Volgens geruchten krijgt de Galaxy Watch 5 Pro een accucapaciteit van maar liefst 572 mAh; 60 procent meer dan zijn voorganger.

Verder schijnen de nieuwe Samsung-smartwatches afscheid te nemen van de draaiende bezel (de rand waarmee je het horloge bedient) en te draaien op Wear OS 3. Traditiegetrouw legt de fabrikant hier vermoedelijk wel de eigen One UI-softwareschil overeen.

→ Lees meer over de Samsung Galaxy Watch 5 en Samsung Galaxy Watch 5 Pro

3. Fitbit Sense 2 en Versa 4

Fitbit is onderdeel van Alphabet, het moederbedrijf van Google, maar werkt vooralsnog ook aan eigen smartwatches. Volgens bronnen van 9to5Google brengt het bedrijf dit jaar nog twee nieuwe klokjes uit: de Versa 4 en Sense 2.

De Versa 3 verscheen in augustus 2021, zo’n elf maanden na de Versa 2. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de Versa 4 medio augustus 2022 wordt onthuld. De nieuwe smartwatch krijgt volgens geruchten ongeveer hetzelfde design als zijn voorgangers, met één toevoeging: een fysieke knop aan de zijkant.

Over de prijs is nog weinig bekend, maar 9to5Google denkt dat het horloge niet op Wear OS gaat draaien (het softwaresysteem van eigenaar Google) maar op Fitbit OS. Die vlieger gaat ook op voor de Fitbit Sense 2. Deze eveneens verwachte smartwatch zou ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger krijgen. Over de prijzen van beide horloges is nog weinig bekend.

4. Montblanc Summit 3

Wanneer er één schaap over de dam is, volgen er snel meer. Horlogemerk Montblanc brengt na Samsung ook een smartwatch met Wear OS 3 als besturingssysteem uit. Het gaat om de Summit 3, die vanaf 15 juli te koop is.

Dit horloge heeft een traditioneel ontwerp en komt in verschillende kleuren. De polsbandjes zijn verwisselbaar en het scherm is rond. Goedkoop is de Montblanc Summit 3 niet; de smartwatch kost maar liefst 1270 euro.

En de rest dan?

Uiteraard verschijnen dit jaar nog veel meer smartwatches. De grote olifant in de kamer is Apple. Naar verluidt brengt het bedrijf dit jaar twee nieuwe horloges uit, de Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2. Onze collega’s van iPhoned praten je graag bij over deze nieuwe smartwatches:

→ Lees meer over de Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2

Verder gaan er geruchten dat Meta (het voormalige Facebook) aan een eigen smartwatch werkt. Het horloge zou twee camera’s krijgen en apps via het Facebook-account van de drager kunnen installeren. Niet zo lang geleden verscheen echter een gerucht dat Meta de ontwikkeling van de Facebook-smartwatch zou hebben stopgezet. De status van dit horloge is dus nogal onduidelijk.

Tot slot is het mogelijk dat OnePlus dit jaar nog een nieuwe smartwatch aankondigt. Volgens smartphone-insider Mukul Sharma sleutelt men aan een nieuw horloge onder de Nord-merknaam. Sterker nog, de zogeheten OnePlus Nord Watch was zelfs kortstondig op de officiële website van het bedrijf te vinden. De specificaties van dit mysterieuze horloge zijn nog onduidelijk.

Deze smartwatch moet je (niet) kopen

