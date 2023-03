Geen toegang meer: Viaplay-abonnement wordt te vroeg stilgezet

Viaplay-gebruikers melden dat hun abonnement te vroeg is geannuleerd. Daardoor is het kijken van Formule 1 en andere sporten, films en series niet meer mogelijk. Lees hier hoe het zit.

Viaplay annuleert abonnementen maand te vroeg

Heb jij vorig jaar een jaarabonnement bij Viaplay afgesloten met korting? Dan heb ook jij misschien geen toegang meer tot je account. Viaplay heeft gebruikers met dit abonnement namelijk toegang tot de streamingdienst ontnomen. Vreemd, want dat is een maand te vroeg.

Bij het afsluiten van een jaarabonnement in begin 2022 beloofde Viaplay dat je dertien maanden van de dienst gebruik kon maken. Maar nu – na twaalf maanden later – zijn de abonnementen geannuleerd. Deze bevestiging komt bij gebruikers binnen via de mail. Log je in op Viaplay, dan wordt er gevraagd om een nieuw abonnement af te sluiten.

Android Planet-redacteur Colin sloot vorig jaar zo’n kortingsabonnement af en annuleerde zijn account in november 2022. Bij zijn accountinstellingen stond expliciet aangegeven: ‘Je pakket is geannuleerd, maar je kunt blijven kijken tot 28.03.2023.’ Ook hij heeft geen momenteel geen toegang en contact opnemen met de klantenservice is bijna niet te doen.

Het is niet de eerste keer dat Viaplay in een slecht daglicht komt te staan. Gedurende het eerste jaar van de streamingdienst in Nederland klaagden gebruikers over slechte beeldkwaliteit, ondermaats commentaar of streams die je bedanken voor het kijken voordat ‘ie begonnen is. Lees ook ons eerder gepubliceerde opinie-stuk over Viaplay en het totaal niet geven om de klanten.

Ondanks deze issues zendt Viaplay dit jaar weer opnieuw Formule 1 uit. Het seizoen begint vanaf vrijdag 3 maart met de eerste vrije trainingen. Zondag 5 maart vindt de eerste Grand Prix plaats in Bahrein.

Formule 1 streamen doe je zo

Ben jij tevreden met ViaPlay? Laat het weten in de reacties hieronder. Zo niet? Check dan ons artikel waarin we laten zien hoe je je abonnement afzegt. Je kunt dan ook voor Formule 1 terecht bij F1TV. Kijk jij de races via deze dienst graag op je slimme televisie? Check dan hoe je de app downloadt. We leggen het je stap voor stap uit, zodat jij geen enkele inhaalactie mist.

