ViaPlay nu beschikbaar in Nederland: deze 5 dingen moet je weten

We hebben er even op moeten wachten, maar ViaPlay is nu beschikbaar in Nederland! Maar wat voor content kun je daar nu eigenlijk zien, wat kost het per maand en op welke apparaten kun je kijken? Tijd voor een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Content: dit kun je kijken op ViaPlay

ViaPlay biedt een ruim aanbod van films en series, maar zet ook flink in op (live) sport. Je kunt er daarnaast terecht voor kinderprogramma’s en zogenaamde ViaPlay Originals. Net als bij bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime Video zijn deze films, series en documentaires exclusief te zien via ViaPlay. Daarmee probeert de streamingdienst mensen te overtuigen om een abonnement bij hen af te sluiten.

Formule 1 is grote publiekstrekker

Voor veel mensen zal ViaPlay echter ook de bron zijn van sport. Zo heeft het bedrijf achter ViaPlay de rechten gekocht om Formule 1 uit te zenden. Wil je dus onbeperkt genieten van Verstappen en zijn mederacers, voorbeschouwingen, alle hoogtepunten én Nederlands commentaar, dan is ViaPlay een slimme keuze.

Naast F1 zie je bij ViaPlay ook alles van de F2, F3 en Porsche Supercup. Van kwalificaties tot de races en zoals genoemd met commentaar. Voor de Formule 1 zijn Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg gestrikt als commentatoren. Het studioprogramma wordt gepresenteerd door Amber Brantsen, die elke race wordt vergezeld door een team van (vaste) analisten.

Ook kun je bij de dienst terecht voor voetbalwedstrijden in de Duitse Bundesliga en Engelse Premier League. Fan van darten? Dan kun je de besten van de wereld een pijltje zien gooien en elke wedstrijd meepakken. Al met al is er dus van alles te zien bij de nieuwe streamingdienst.

Aanbod van Hayu, Dreamworks en Starzplay

Naast hierboven genoemde aanbod kun je via ViaPlay ook allerlei content zien van andere diensten. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar werkt ongeveer hetzelfde als bij de channels bij Amazon Prime Video. Het grote verschil is dat je hiervoor niet extra hoeft te betalen.

Je kunt allerlei reality-series kijken van Hayu (normaal 5,99 euro per maand). De meeste uitzendingen zijn dezelfde dag op Hayu (en dus ViaPlay) beschikbaar als in de Verenigde Staten. In totaal gaat het om zo’n 8000 afleveringen van series als Keeping Up with the Kardashians of The Real Housewives.

Ook films en series van DreamWorks Animation worden onderdeel van het ViaPlay-aanbod. Tot slot is de content van streamingdienst Starzplay (normaal 4,99 euro per maand) te zien. Daardoor kun je kijken naar series als Black Sails of Spartacus.

Chromecast en meer: via deze apparaten kijk je ViaPlay

Kijken naar alles wat ViaPlay te bieden heeft kan via verschillende apparaten. Vanaf nu is de ViaPlay-app te downloaden uit de Play Store. De app is ook beschikbaar voor iPhones, tablets, slimme televisies van verschillende merken en biedt ondersteuning voor de Chromecast.

Natuurlijk kun je ook een stream bekijken via de computer of laptop. Heb je ViaPlay afgesloten via een provider als KPN of VodafoneZiggo, dan kun je lineair kijken, oftewel traditioneel via de televisie. Met onderstaande app kun je naast direct (live) kijken een film of wat anders downloaden en kijken in het openbaar vervoer of op vakantie zonder (mobiele) internetverbinding.

Viaplay Viaplay Gratis via Google Play via Google Play

Delen van account

Inloggegevens van streamingdiensten worden veel gedeeld met vrienden, kennissen, familie of collega’s om zo de kosten wat te drukken. Met ViaPlay is dat deels mogelijk, maar iets minder interessant dan bij andere diensten.

Zo kun je tegelijkertijd via twee apparaten een stream kijken, wat bij Netflix bijvoorbeeld gelijktijdig op maximaal vier devices kan. Het gebruik van apparaten is beperkt tot vijf stuks per 24 uur. Dit heeft de dienst ingesteld om accountsharing tegen te gaan. Open je een derde stream of log je in op een zesde apparaat, dan krijg je een foutmelding te zien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen content in 4K-resolutie

Mocht je een gloednieuwe 4K-televisie hebben staan, dan moet je wel weten dat je hier geen 4K-content kunt bekijken. Marco Zwanenveld, Head of Sports van ViaPlay Nederland, liet in december al weten dat dat komt door het live tonen van sport, wat technisch ingewikkeld is in zo’n hoge resolutie. In enkele Scandinavische landen is 4K via ViaPlay wel beschikbaar.

Bij diensten als Netflix zijn er verschillende soorten abonnementen beschikbaar, waarbij je naast het aantal apparaten en streams ook kunt kiezen wat je beeldkwaliteit is. Of en wanneer ViaPlay wel 4K-content gaat aanbieden is nog de vraag, maar vooralsnog zijn is het bedrijf dat niet van plan.

Dit kost ViaPlay

ViaPlay kost 13,99 euro per maand. Dat is per jaar dus een kleine 170 euro. Wel krijg je korting als je nu een jaarabonnement afsluit. Zo betaal je tot en met juli 9,99 euro per maand, daarna wordt het 13,99 euro per maand. Tot en met 28 februari was het zelfs mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor 99 euro, maar deze aanbieding geldt nu niet meer. Betalen bij ViaPlay zelf doe je via iDeal of je creditcard (Visa en Mastercard)

Verschillende providers van internet en televisie bieden ook introductiekortingen. Zo kun je de eerste maanden kijken voor een sterk gereduceerd bedrag. De korting loopt daarbij dus al snel op tot enkele tientjes voor het eerste jaar.

Ben je een nieuwe klant bij KPN en kies je voor het juiste abonnement? Dan kijk je gratis naar ViaPlay. Ben je al klant, dan betaal je tot en met augustus van dit jaar 9,99 euro per maand. Bij VodafoneZiggo betaal je tot en met augustus 5 euro per maand in plaats van 13,99 euro. Andere providers die ViaPlay op gaan nemen, willen hun klanten ook korting bieden, maar exacte details ontbreken nog.

We zijn uiteraard bezig met onze uitgebreide review van de nieuwe streamingdienst. Daarbij kijken we onder andere naar het gebruik op verschillende apparaten, het aanbod, vergelijking met andere diensten en meer. Heb jij nog specifieke vragen over ViaPlay? Stel ze dan even in de reacties hieronder of mail ons via redactie@bigspark.com.

Meer nieuws op Android Planet: