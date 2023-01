Viaplay wordt duurder: dit ga je straks betalen

Het lijkt erop dat Viaplay binnenkort duurder wordt. De streamingdienst zou de abonnementsprijs per 1 februari 2023 willen verhogen.

Viaplay duurder per februari

Op dit moment betaal je 13,99 euro per maand voor een abonnement op Viaplay, maar daar komt mogelijk snel verandering in. Een woordvoerder van de streamingdienst laat aan website Streamwijzer weten dat de prijzen omhoog gaan. Per februari kost Viaplay 15,99 euro per maand, wat een prijsstijging van 14 procent is.

Het jaarabonnement, waarmee je nu 25 procent korting krijgt, wordt ook duurder. In plaats van maandelijks 10,49 euro te betalen, wordt er straks 12,79 euro per maand van je rekening afgeschreven. Dit is een prijsstijging van maar liefst 22 procent.

Belangrijk om te weten is dat het jaarabonnement vanaf 1 februari duurder wordt. De prijsstijging voor het maandabonnement gaat op 28 februari in. De hogere prijzen gelden voor nieuwe abonnees, al is het niet helemaal zeker of de prijsstijging ook bij bestaande gebruikers wordt doorgevoerd.

Relatief duur

De nieuwe prijzen zijn nog niet door Viaplay zelf bekendgemaakt en ook niet op de website van de dienst te vinden. Het zou wel betekenen dat Viaplay bij de duurste streamingdiensten van Nederland gaat horen. Alleen het duurste abonnement van Netflix (met de naam ‘Premium’) heeft dezelfde maandprijs van 15,99 euro.

Voor andere streamingdiensten als Videoland (maximaal 10,99 euro per maand), HBO Max (maximaal 7,99 euro per maand), Disney Plus (8,99 euro per maand) en SkyShowtime (6,99 euro per maand) ben je minder kwijt. De goedkoopste streamingdienst is Amazon Prime Video, met een maandprijs van 2,99 euro.

Viaplay is sinds maand 2022 in Nederland beschikbaar en richt zich voornamelijk op live sport. Zo is het Engelse voetbal in de Premier League te volgen, alsmede de Duitse Bundesliga. Misschien nog wel belangrijker is dat Viaplay de rechten heeft om de Formule 1-wedstrijden uit te zenden.

