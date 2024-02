Prijsverhoging: dit betaal je voor Viaplay in 2024

Streamingdienst Viaplay heeft weer een prijsverhoging aangekondigd, wat ook al gebeurde in 2023. Vanaf eind mei betalen abonnees met een maandabonnement daardoor flink wat meer. Wel is het nog enkele weken mogelijk om een betaalbaarder jaarabonnement af te sluiten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay weer duurder: meer betalen vanaf mei 2024

Viaplay heeft afgelopen dagen mails uitgestuurd naar hun abonnees waarin groots werd aangekondigd dat je vanaf dit seizoen kunt genieten van Formule 1 via het aanbod van F1 TV Pro.

Terloops werd ook nog even het grootste nieuws gemeld, dat de streamingdienst vanaf 22 mei een hoger maandtarief vraagt voor abonnees met een maandabonnement. Vanaf die datum betaal je niet de huidige 15,99 euro per maand, maar 17,99 euro per maand. In februari vorig jaar werd er ook al een prijsverhoging aangekondigd van twee euro per maand.

De streamingdienst laat tegelijkertijd weten dat je tot 11 maart nog wel de mogelijkheid hebt om een betaalbaarder jaarabonnement af te sluiten. Gemiddeld betaal je daar geen 17,99 euro per maand voor, maar 12,79 euro per maand. Via die weg betaal je voor een heel jaar dus 153,48 euro, terwijl de reguliere prijs 215,88 euro wordt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zaterdag 2 maart: eerste race van F1-seizoen

Naast kijken via F1 TV Pro produceert Viaplay zelf ook veel content rondom Formule 1. Zo kun je denken aan een volledig studioprogramma tijdens elke race, maar ook analyses, interviews of achtergrondverhalen. Dit jaar heeft Viaplay de uitzendrechten voor de koningsklasse nog in in handen. Of dat volgend seizoen ook het geval is, is echter nog de vraag. De streamingdienst verkeerd volgens verschillende bronnen in zwaar weer.

Op zaterdag (en dus niet zondag) 2 maart vindt de eerste Formule 1-race plaats van dit seizoen, waarin je in totaal 24 races mag verwachten. De race zal plaatsvinden in Bahrein, waar ook de zogenaamde testdagen zullen plaatsvinden. Tijdens die dagen kunnen alle teams hun aangepaste auto’s verder testen en aanpassen.

Je kunt bij Viaplay naast F1 ook terecht voor allerlei andere sporten, zoals darts of voetbal. Daarnaast is er een (beperkt) aanbod van series en films te zien, zoals je misschien kent van diensten als Netflix of HBO Max. Eind december 2022 publiceerde Android Planet nog een review-update over de dienst, waarin de vraag werd gesteld of we moesten verlengen of niet.

Dank voor de screenshot, Niels!

Het laatste Viaplay-nieuws op een rij