F1 kijken bij Viaplay doe je in 2024 via F1 TV Pro

Heb je een abonnement op Viaplay én F1 TV Pro? Dan kun je die laatste wel opzeggen. De diensten maken bekend samen te gaan werken. Zo kun je via Viaplay gewoon alles bekijken wat de speciale Formule 1-dienst te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samenwerking Viaplay en F1 TV

Via een persbericht laat Viaplay weten dat je het Formule 1-seizoen van 2024 gewoon via de dienst kunt bekijken, zoals we al wisten. Gebruikers van de streamingdienst krijgen echter toegang tot alles wat een F1 TV Pro-abonnement te bieden heeft. Zo kijk je de kwalificaties, races of trainingen, maar krijg je ook de beschikking tot het immense archief van de F1-dienst. Daarmee kijk je allerlei documentaires, interviews of legendarische races terug.

Of je een apart F1 TV-account moet aanmaken of kunt inloggen met je Viaplay-gegevens, is nog onbekend. Als F1 TV Pro-gebruiker kun je bijvoorbeeld wisselen tussen tientallen camera’s om de race te volgen. Ook heb je keuze uit verschillende streams van commentaar.

Zo kun je luisteren naar de internationale feed, maar ook kiezen voor Nederlands commentaar. Dat komt van het Viaplay-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Andere extra’s die je krijgt als F1 TV Pro-lid zijn bijvoorbeeld dat je kunt luisteren naar de communicatie tussen de rijders en hun team, en dat je in een overzicht alle rondetijden van de coureurs kunt inzien.

Wat betekent dit voor content van Viaplay?

Wat deze strategische samenwerking betekent voor de content die Viaplay zelf maakt, is nog de vraag. Zo liep er tot dusver altijd een Viaplay-medewerker in de pitstraat om daar live verslag te doen en zijn er verschillende presentatoren in de studio aanwezig tijdens elke race, kwalificatie of training.

Of deze programma’s ook gemaakt blijven worden, of dat je echt alleen je heil kunt zoeken bij de F1 TV-content, is nog onbekend. Android Planet heeft die vraag uitstaan bij Viaplay en vult dit artikel aan als er meer informatie is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En na 2024?

Verder weten we niet of de samenwerking wordt voortgezet in 2025, want er liggen meerdere partijen op de loer om de uitzendrechten te verschaffen. Zo wordt er in de wandelgangen gesproken over onder andere Ziggo, maar ook Apple die interesse hebben. Het is onduidelijk of Viaplay zelf een bod gaat doen. De dienst bevindt zich in zwaar weer en heeft in andere landen verschillende takken afgestoten.

Een abonnement op Viaplay kost 15,99 euro per maand en daarmee kun je niet alleen F1 kijken, maar ook voetbal, darten en verschillende series, films en documentaires. Heb je alleen interesse in Formule 1, dan is een abonnement op F1 TV Pro veel voordeliger. Daar betaal je 64,99 euro voor een heel jaar voor.

Lees meer Viaplay-nieuws: