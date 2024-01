Viaplay komt met voordelig jaarabonnement: dit betaal je

Vorig jaar was het enkel mogelijk om bij Viaplay een maandabonnement af te sluiten. De dienst, die onder andere Formule 1 en de Engelse Premier League uitzendt, komt nu opnieuw met een jaarabonnement. En dat is net wat voordeliger.

Viaplay-jaarabonnement

Als je het afgelopen jaar Viaplay hebt gebruikt, heb je er vast een mail over ontvangen: er is nu weer een optie om een jaarabonnement af te sluiten, in plaats van maandelijks te moeten betalen.

Ook is het jaarabonnement goedkoper. Het maandelijkse Viaplay-abonnement kost 15,99 euro per maand. Reken je dat naar 12 maanden, betaal je 192 euro. Met het jaarabonnement dat nu opnieuw wordt geïntroduceerd, betaal je 12,79 euro per maand. Dat betekent dat je voor een heel jaar 153,48 euro betaalt. Zo bespaar je met een jaarabonnement een paar tientjes.

Het is niet mogelijk met een jaarabonnement om tussendoor op te zeggen. Niet gek, want je betaalt vooruit voor die twaalf maanden. Het grote voordeel is dat je bij Viaplay dit jaar F1 TV Pro krijgt. Een belangrijk detail: F1 TV Pro is met een jaarabonnement onlangs van 64 euro naar 95 euro gegaan. Een flinke stijging voor wie ‘af en toe’ de race krijgt.

Kijk je ook voetbal, dan is Viaplay al snel een abonnement dat je afsluit. De streamingdienst zendt ook de Engelse Premier League, Bundesliga en het PDC Darts uit.

De strategie in de Viaplay-garage

Viaplay is al een tijd lang in financiële onzekerheid. In december 2023 bracht het Franse Canal Plus even wat rust in de tent door geld in de dienst te stoppen. Viaplay verwacht in 2025 nog steeds de streamingdienst voor Formule 1 te zijn, maar dat is gewaagd. Eind 2024 verloopt het contract voor de Nederlandse uitzendrechten: dan gaat de veiling weer open.

Er zijn, voor zover bekend, vier partijen die op dit moment meedingen in de veiling: Canal Plus, Ziggo, Talpa en Viaplay. Stuk voor stuk grote partijen die er een behoorlijke zak geld voor over hebben. Hoe de uitzending van Formule 1 en de supportclasses bij een andere dienst dan Viaplay uit gaat zien, is onbekend.

Kijken we naar het buitenland, dan gaat er al langere tijd het gerucht dat Apple de globale uitzendrechten van de Formule 1 wil kopen. Een deal van twee miljard, naar het schijnt.

Ongetwijfeld zou bij zo’n deal de sport uitgezonden gaan worden via Apple TV Plus, de eigen streamingdienst. Hoe ver de onderhandelingen voor deze overname zijn, daarover tasten nog velen in het duister.

