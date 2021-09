Viaplay in 2022 naar Nederland: dit moet je weten

In 2022 is Nederland een nieuwe streamingdienst rijker: Viaplay. Lees alles over deze nieuwe dienst waar je straks Formule 1 en andere sporten kijkt.

Formule 1, Premier League en meer: Viaplay in Nederland

Sportliefhebbers opgelet, want Nederland krijgt er in 2022 een nieuwe streamingdienst bij: Viaplay.

Het belangrijkste wapenfeit van Viaplay, is dat je via deze streamingdienst exclusief Formule 1 kunt kijken. De uitzendrechten liggen namelijk de komende drie jaar in handen van Viaplay-eigenaar Nordic Entertainment Group. Dat betekent dat je vanaf 2022 geen Formule 1 meer bij Ziggo Sport kunt vinden.

Maar daar houdt het niet op. Viaplay heeft tevens de uitzendrechten van de Bundesliga en Premier League in handen, waardoor ook voetbalfans worden verleid om een abonnement te nemen. Zelfs de rechten om Darts uit te zenden zijn voor Viaplay.

Het is daarnaast nog niet bekend welke andere content er wordt aangeboden in Nederland. In andere landen, waar Viaplay al beschikbaar is, zijn er ook originele films en series via de streamingdienst te bekijken.

Viaplay kosten

Het is ook nog niet bekend wat Viaplay in Nederland gaat kosten. De dienst is in Polen al verkrijgbaar en als er een vergelijkbare prijs wordt gevraagd moet je denken aan 7,99 euro per maand.

Toch kan de prijs in Nederland flink hoger uitvallen, omdat de uitzendrechten van Formule 1 en de voetbalwedstrijden niet goedkoop zijn. Het is goed mogelijk dat je straks kunt kiezen tussen verschillende abonnementen met of zonder sport. Zo kost in Noorwegen een abonnement zonder sport 13 euro per maand en een abonnement met sport 33 euro per maand.

Waarschijnlijk wordt Viaplay in Nederland in het eerste kwartaal van 2022 gelanceerd. Zodra we meer informatie hebben leer je het uiteraard hier op Android Planet.

