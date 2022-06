Oeps: ruim de helft van gebruikers Viaplay overweegt op te zeggen

Nederland is nog geen fan van streamingdienst Viaplay, dat de uitzendrechten van de Formule 1 in handen heeft. Uit onderzoek blijkt dat slechts 49 procent van alle klanten verwacht over een jaar nog lid te zijn. Een kleine meerderheid wil Viaplay opzeggen of twijfelt daarover.

Gebruikers willen Viaplay massaal opzeggen

Heb je een abonnement op Viaplay, maar overweeg je deze dienst de deur uit te doen? Dan ben je bepaald niet de enige. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat 16 procent van alle gebruikers al heeft opgezegd of van plan is dat binnenkort te regelen. Nog eens 15 procent denkt zijn abonnement tijdelijk op te zeggen en later weer lid te worden.

Bij Netflix, Videoland, Disney Plus en HBO Max ligt het aantal gebruikers dat hun account wil annuleren een stuk lager: zo’n 2 tot 5 procent. Bij Amazon Prime Video is dat ongeveer 9 procent.

Daarnaast kent Viaplay veel twijfelaars: zo’n 21 procent weet nog niet zeker of ze het abonnement willen behouden. Ook die percentages liggen bij Netflix (6 procent), Videoland (7 procent) en Disney Plus (8 procent) een stuk lager. Slechts 49 procent van alle Viaplay-gebruikers verwacht over een jaar nog lid te zijn van de streamingdienst.

Veel kritiek op Viaplay

Telecompaper vroeg niet waaróm mensen hun abonnement op Viaplay willen opzeggen, maar daar kunnen we wel naar raden. Er is veel kritiek op de slechte kwaliteit van de F1-streams. Ook de nieuwe commentatoren van de Formule 1 vallen lang niet bij iedereen in de smaak.

Heb je alleen Viaplay om de autoraces te kunnen volgen? Dan is er een prima alternatief: F1TV Pro. Daarmee kun je Formule 1 kijken via je Chromecast.

