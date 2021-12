Viaplay vanaf 1 maart in Nederland: dit wordt de prijs

De streamingdienst Viaplay start op 1 maart 2022 in Nederland voor een prijs van 13,99 euro per maand. Dat heeft het achterliggende bedrijf Nordic Entertainment Group (NENT) bekendgemaakt. Het videoaanbod van Viaplay omvat sport, series en films.

Viaplay-prijs voor Nederland onthuld

Viaplay gaat vooralsnog één abonnement aanbieden, dat al het kijkaanbod bevat en dus 13,99 euro per maand kost. Je kan straks een abonnement afsluiten via Viaplay zelf, maar ook via partners als KPN en VodafoneZiggo.

De streamingdienst start op 1 maart en de app komt beschikbaar voor onder meer de Chromecast, smart-tv’s en Android-smartphones en -tablets. Viaplay wordt ook geschikt voor de Apple TV en computer.

Sport, films en series

Viaplay is niet direct te vergelijken met concurrerende streamingdiensten als Netflix, Disney Plus en Amazon Prime. Die bieden namelijk geen live sportuitzendingen aan, iets waar Viaplay juist flink op inzet. Zo heeft het de exclusieve uitzendrechten gekocht voor de Formule 1, PDC Darts, Premier League-voetbal, snooker, pool en damesvoetbal.

Viaplay heeft ook eigen films en series, maar dat zijn er op moment van schrijven slechts enkele tientallen. Een partij als Netflix biedt meer veel ‘Originals’ aan. Viaplay’s collectie van bestaande (Amerikaanse) films is ook veel kleiner. De streamingdienst heeft ook kinderseries als Peppa Pig en My Little Pony.

Alle internationale content en Viaplay Originals hebben Nederlandse ondertiteling. De kinderseries hebben Nederlandse stemmen via nasynchronisatie. NENT zegt dat het de komende jaren ook Nederlandse Originals gaat maken en uitbrengen, iets dat de concurrentie al doet.

Duurder dan de concurrentie

Viaplay is duurder dan Netflix, dat 11,99 euro per maand vraagt voor het populaire standaardabonnement. Disney+ kost 6,99 euro per maand en Amazon Prime Video 2,99 euro per maand.

