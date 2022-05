‘Slechte Formule 1-streams van Viaplay: klanten verdienen compensatie’

Streamingdienst Viaplay moet gebruikers compenseren voor de slechte kwaliteit van zijn Formule 1-streams, aldus de Consumentenbond. Viaplay zelf denkt hier anders over.

Wegvallende Formule 1-streams kunnen écht niet

Een groot deel van de Viaplay-gebruikers heeft een abonnement op de dienst vanwege het grote aanbod aan (live) sportwedstrijden. Hieronder vallen ook Formule 1-wedstrijden, die enorm populair zijn. Helaas kampen de streams regelmatig met vastlopers en haperingen. Ook vallen ze soms compleet weg of crasht de Viaplay-app tijdens het kijken.

Wekelijks regent het klachten over de nieuwe streamingdienst. Deze zijn vooral afkomstig van mensen die via internet streamen – je kunt Viaplay bij een aantal grote providers namelijk ook via reguliere tv-kanalen kijken. Viaplay zelf gooit het probleem daarom op ‘een te trage wifi-verbinding bij de klagende gebruikers’. Volgens een klant die onlangs in het programma Kassa verscheen, is dit echter niet het geval. Hij stelde dat zijn apparatuur voldoet aan de eisen van de dienst om zonder problemen te kunnen streamen.

Dit kan Viaplay niet maken, aldus de Consumentenbond. De organisatie wil dan ook dat de streamingdienst zijn klanten compenseert voor de belabberde streams. Volgens Kassa heeft Viaplay een week de tijd om met een voorstel te komen voor een goede compensatieregeling.

ViaPlay opzeggen: zo kom je van je abonnement af

Viaplay: ‘klagende klanten horen er nu eenmaal bij’

Ondanks de vele klachten maakt Viaplay zich niet al te druk. Volgens de dienst is het aantal klagende mensen ‘binnen de verwachte bandbreedte’ en ‘in lijn met onze andere markten’. De streamingdienst gooit daar nog een schepje bovenop: “Gezien het grote aantal klanten en de intense interesse in onze live sportevenementen zijn we positief over de prestaties van ons platform tot nu toe”.

We hoeven dan ook niet te verwachten dat de streamingkwaliteit er binnenkort op vooruit gaat. Viaplay zegt zelf dat ‘eventuele problemen die er nu zijn nog wel een tijdje blijven bestaan’. In een verklaring zegt de dienst het volgende: “We werken keihard om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Om die reden vragen we elke klant met streamingproblemen direct contact met ons op te nemen voor hulp”.

Heb jij ook problemen met Viaplay? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

