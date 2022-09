Video: Google toont Google Pixel 7 Pro aan fans, dit zijn de reacties

Er is een video verschenen, waarin superfans van Google voor het eerst de Pixel 7 Pro mogen vasthouden. Benieuwd naar de reacties? Lees dan snel verder.

Google Pixel 7 Pro video: dit zijn de eerste indrukken

Google heeft een leuke manier gevonden om de aankomende Pixel-smartphones te hypen. In een korte video die nu is verschenen, zien we de reacties van verschillende TeamPixel-superfans op de Google Pixel 7 Pro. In het filmpje zien we meerdere personen die het aankomende toestel voor het eerst in handen krijgen.

Krijgen wij meer te zien van de telefoon? Helaas niet, want Google heeft de smartphones in de video’s flink geblurd. Geinig, want zo zien we niks meer dan een berg pixels. Het is ook jammer, want de zoekgigant deelde eerder zelf al renders van het toestel en de Google Pixel 7 en bewegend beeld is altijd leuker.

Meer informatie op 6 oktober

Aan het eind van de video zien we nogmaals de boodschap dat de Pixels vanaf 6 oktober te pre-orderen zijn. Op die dag houdt Google een evenement, waar we alles te horen krijgen over de smartphones. Dat is echter niet alles wat het bedrijf voor ons in petto heeft.

We verwachten ook meer te horen over de Google Pixel Watch, nieuwe Nest Hub met afneembaar display en Nest Wifi Pro. Of op die datum ook de nieuwe Chromecast HD met Google TV officieel gaan zien, is nog de vraag. Verder verwachten we nog een tablet van het bedrijf.

Welke apparaten we precies gaan zien, is dus nog onbekend. Tevens is het de vraag welke devices we vervolgens officieel in Nederland kunnen kopen. Onder andere de smartphones van Google zijn hier nog nooit officieel verkocht.

Google Nederland is tot nu toe altijd stil geweest rondom de lancering van zulke producten, maar dat lijkt deze ronde net iets anders. Onder andere via het Nederlandse Twitter-account werd bovenstaande afbeelding gedeeld. Of dat betekent dat het bedrijf goed nieuws heeft voor ons kikkerlandje en de release van Google-producten?

Android Planet doet donderdag 6 oktober uiteraard verslag van de presentatie. Geen nieuwtje missen, schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief of download onze Android Planet-app. Natuurlijk zijn we ook te volgen via Instagram, Twitter en Facebook.

