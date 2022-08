Video: maak kennis met OxygenOS 13 van OnePlus

OnePlus heeft een video gedeeld waarin we OxygenOS 13 in actie zien. De nieuwe softwareschil is gebaseerd op Android 13 en heeft een opvallend uiterlijk.

Video: dit is OxygenOS 13 met aquamorphic design

Veel fabrikanten ontwikkelen een eigen softwareschil die over Android heen ligt, zo ook OnePlus. Die skin, met de naam OxygenOS, staat al jaren bekend om de kleine aanpassingen die zijn doorgevoerd, waardoor het veel op stock-Android lijkt. De software is snel, bevat weinig tot geen bloatware en is fijn in gebruik.

Binnenkort wordt Android 13 uitgebracht en dat betekent ook dat we OxygenOS 13 gaan zien. Dankzij een korte video maken we kennis met die software. In onderstaande video zien we verschillende elementen van de interface voorbij komen, waaronder notificaties, het always on-display en Zen Mode.

Daarbij valt op dat er veel inspiratie gehaald is uit natuurlijke elementen, waaronder water. We zien veel afgeronde knoppen en lichte kleuren en er worden functies getoond als de smart launcher, waarmee je snel apps opent. Ook OnePlus Fast Pair wordt uitgelicht, waarmee je oordopjes snel verbindt met het juiste apparaat.

Veel gelijkenissen met ColorOS van Oppo

In september vorig jaar werd bekendgemaakt dat OxygenOS en ColorOS van fabrikant Oppo samen werden gevoegd tot één schil. Dat leverde veel kritiek op voor OnePlus, want ColorOS staat bekend om de ingrijpende aanpassingen, waar niet iedereen op zit te wachten. Zodoende werd er later genoemd dat men toch had besloten om de schillen juist niet samen te voegen.

Als we kijken naar bovenstaande video, dan lijkt dat toch niet helemaal de waarheid, want we zien erg veel ColorOS-invloeden. Natuurlijk is dit maar een enkele trailer en moeten we wachten totdat de software daadwerkelijk uitrolt, maar het lijkt erop dat OnePlus een weg in gaat slaan waar niet iedereen blij mee zal zijn.

OnePlus 10 Pro krijgt als eerste OxygenOS 13

De OnePlus 10 Pro is het eerste toestel dat de update kan verwachten en ook de onlangs gepresenteerde OnePlus 10T krijgt de nieuwe software. Wanneer de uitrol daarvan begint is echter nog onbekend. Er zijn natuurlijk nog veel meer toestellen van de fabrikant die Android 13 krijgen. In ons OnePlus Android 13-overzicht vind je welke smartphones dat zijn.

Heb je nou een telefoon van een ander merk, check dan het grote Android 13 update-overzicht waarin je de verwachtingen vindt van heel veel andere bedrijven.

