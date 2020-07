Videoland krijgt goedkoper abonnement met reclames: dit moet je weten

Het is binnenkort mogelijk om goedkoper naar Videoland te kijken. De streamingdienst krijgt een abonnement van 4,99 euro per maand, al zie je dan tijdens het kijken wel reclames.

Videoland-abonnement met reclames

Videoland introduceert nieuwe abonnementen om klanten meer keuze te geven, zo meldt NU.nl. Hoewel het aanbod bij de drie verschillende abonnementen hetzelfde is, hoef je straks minder te betalen om van Videoland gebruik te maken. Het goedkoopste abonnement, dat 4,99 euro per maand kost, bevat reclames.

Daarnaast kun je op slechts één scherm Videoland kijken en is het niet mogelijk om series en films voor offline gebruik op te slaan. Kies je voor het Plus-abonnement, dan betaal je 7,99 euro per maand en zie je tussendoor geen reclames. Ook kun je dan op twee schermen tegelijk kijken.

Het duurste abonnement kost 9,99 euro per maand en laat je op vier apparaten tegelijk Videoland kijken, waarbij je ook geen reclames ziet. Was je al abonnee van Videoland, dan wijzigt er niets en blijf je 8,99 euro betalen voor je Premium-account. Zowel het Plus- als Premium-abonnement hebben overigens wel de downloadfunctie.

Videoland is populair in Nederland en biedt een combinatie van internationale series (zoals The Handmaid’s Tale), RTL-programma’s en exclusieve producties, zoals Mocro Maffia, The Bachelorette en Baantjer Het Begin. De streamingdienst heeft een handige app voor Android en daarmee kun je films en series ook streamen naar je Chromecast.

