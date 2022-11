Zo scoor je Videoland voor 2,99 euro per maand (voor een half jaar)

De komende dagen kun je een Videoland-abonnement afsluiten voor 2,99 euro per maand. Maar, er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees hier meer over de aanbieding.

Videoland Black Friday-aanbieding

Ook Videoland slaat Black Friday dit jaar niet over. De komende dagen – tot en met 28 november – kun je een voordelig abonnement afsluiten, waarbij je een half jaar lang 2,99 euro per maand betaalt voor de streamingdienst. Hierbij gaat het om het Basis-abonnement, de goedkoopste (en minst uitgebreide) optie als je Videoland wil gebruiken.

Het Basis-abonnement kost normaliter 4,99 euro per maand en is nu dus tijdelijk 2,99 euro per maand. Na een half jaar betaal je wel weer de volle mep, al kun je het abonnement tegen die tijd natuurlijk gewoon opzeggen. Belangrijk om te weten is dat de aanbieding alleen geldt als je een nieuwe Videoland-klant bent. Je krijgt dan ook meteen de eerste twee weken gratis.

Videoland Basis is overigens een stuk beperkter dan het Plus- en Premium-abonnement van de streamingdienst. Zo kijk je met reclames, kun je maar op één apparaat tegelijk streamen en is het niet mogelijk om films en series voor offline gebruik op te slaan. Vind je deze features belangrijk, dan is de Basis-versie dus waarschijnlijk niet voor jou.

Meer over Videoland

Met het Plus-abonnement van Videoland zie je geen reclames tijdens het kijken en kun je wél titels downloaden, zodat je geen internetverbinding nodig hebt om te streamen. Dat is handig in het vliegtuig of het openbaar vervoer. Ook is het mogelijk om op twee schermen tegelijk van Videoland gebruik te maken. Plus kost 8,99 euro per maand en is daarmee fors duurder dan Basic.

Het duurste abonnement heet Premium en biedt eigenlijk alles wat Plus ook biedt, maar dan kun je op vier schermen tegelijk Videoland kijken. Hiermee is dit abonnement vooral geschikt voor gezinnen, met meerdere mensen die regelmatig een filmpje of serie willen kijken. Premium heeft een maandprijs van 10,99 euro.

