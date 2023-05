Videoland wordt duurder: prijs gaat 1 euro omhoog

Videoland wordt duurder, zo maakt de streamingdienst bekend. Vanaf 20 juni betaal je een euro meer per maand voor het Plus- en Premium-abonnement.

Videoland duurder per 20 juni 2023

Heb je een Plus- of Premium-abonnement bij Videoland? Dan ga je per 20 juni een euro per maand meer betalen, laat de dienst weten via de website. Gebruikers krijgen binnenkort een e-mail over de komende prijsverhogingen. Maak je gebruik van het goedkoopste Basis-abonnement (met reclame), dan verandert de prijs niet.

Videoland zegt de prijzen te moeten verhogen om nog meer exclusieve content te kunnen maken, zoals series, films en documentaires. De nieuwe prijzen gaan in per 20 juni voor nieuwe en huidige abonnees. In januari 2022 werden de prijzen ook al met een euro verhoogd.

Voor het Plus-abonnement betaal je nu 8,99 euro per maand; dat wordt dus 9,99 euro. Daarmee kun je tegelijk kijken op twee apparaten en ook content downloaden voor offline gebruik. Met een Premium-abonnement kijk je tegelijk op vier apparaten voor 10,99 euro per maand. Vanaf 20 juni betaal je daar 11,99 euro voor.

Meer streamingdiensten met prijsverhogingen

In de afgelopen maanden hebben meer streamingdiensten de prijzen verhoogd. Zo betaal je voor zowel Viaplay als Disney Plus enkele euro’s meer. Ook komt Netflix met prijsverhogingen, maar alleen voor ‘buitenhuisgebruikers’. De dienst is het beu dat vrienden, collega’s en klasgenoten inloggegevens met elkaar delen. Wil je dat blijven doen, dan ga je een meerprijs van enkele euro’s betalen.

In verschillende landen hanteert Netflix dit beleid al, maar wanneer dit ook wordt doorgevoerd in Nederland en België is onbekend. Tevens is het onduidelijk wat je moet gaan betalen als ‘meekijker’. We hebben echter een goede reden om aan te nemen dat je als Nederlandse gebruiker 3,99 euro per maand extra kwijt bent.