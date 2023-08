De 10 beste exclusieve series op Videoland

Benieuwd wat je op Videoland niet mag missen? Dit zijn de tien beste exclusieve Videoland-series die je nu kunt kijken.

Beste Videoland series

Op Videoland kun je alle programma’s van RTL streamen en naar enkele grote internationale series kijken zoals The Handmaid’s Tale. Daarnaast maakt de streamingdienst exclusieve series die je nergens anders kunt vinden.

We zetten de beste exclusieve Nederlandse series voor je op een rij. Ideaal als je eens een maandje Videoland neemt en alleen het beste wil zien.

1. Mocro Maffia

Mocro Maffia is één van de best gemaakte Nederlandse series ooit gemaakt. In deze serie duik je in de onderwereld van Amsterdam, waar er een strijd tussen cocaïnehandelaren losbarst. Naast de normale seizoenen kun je op Videoland ook nog een hoop extra Mocro Maffia-spul vinden om te kijken, zoals Tatta, Meltem en Komtgoed om meer over deze personages te weten te komen.

2. Judas

De serie Judas vertelt het verhaal van Astrid Holleeder, die in het geheim haar broer Willem Holleeder verraadt bij justitie. In het tweede seizoen krijg je de nasleep hiervan te zien. Deze serie is een samenwerking tussen Videoland en RTL 4, maar op het moment dat de afleveringen op televisie werden uitgezonden, was het hele seizoen al op Videoland te zien.

3. H3l

H3l is een tienerserie over de hel van de middelbare school. Je volgt een derdejaars klas waar in het eerste seizoen nieuwkomers Tess en haar tweelingbroer hun plek moeten zien te vinden. In de show komen alle dingen langs die niet door de beugel kunnen op school, maar waar jongeren wel mee te maken kunnen krijgen.

4. Drag Race Holland

RuPaul’s Drag Race is een wereldwijd fenomeen. In deze show strijden dragqueens tegen elkaar in verschillende uitdagingen om de kroon te verdienen. De Nederlandse versie heeft twee seizoenen gehad vol talentvolle dragqueens. Hopelijk komt er ooit nog een derde seizoen.

5. Sleepers

In Sleepers volg je een corrupte agent gespeeld door Robert de Hoog, die zich zowel in de onderwereld van Utrecht als de recherche bevindt. Aan beide kanten wordt er aan hem getrokken en dat kan niet lang goed gaan.

6. Echte Meisjes in de Jungle

Tien jaar na de originele reeks van Echte meisjes… is het programma teruggekeerd naar Videoland. In Echte Meisjes in de Jungle gaat een groepje dames, bekend van verschillende realityprogramma’s, naar de jungle van Laos om daar allerlei opdrachten te doen. Genieten voor iedereen die houdt van domme dingen.

7. Prince Charming

Al drie seizoenen lang is in Prince Charming te zien hoe een vrijgezelle, homoseksuele man op zoek gaat naar de liefde. Waar het bij De Bachelor/Bachelorette draait om de rozenceremonie, krijgen de potentiële partners van Prince Charming een stropdas en dasspeld aangereikt als ze mogen blijven.

8. Temptation Island Love or Leave

Het populaire programma Temptation Island heeft een eigen editie op Videoland. In deze show worden stelletjes gescheiden van elkaar om te zien of ze echt voor elkaar gemaakt zijn, of dat ze toch vallen voor een verleider. Online raken mensen er niet over uitgepraat.

9. De Bachelorette

Terwijl De Bachelor eerst nog bij RTL op televisie te zien was, ging De Bachelorette exclusief naar Videoland. Hierin is te zien hoe Sylvia Geersen op zoek gaat naar een partner. Kandidaten vallen één voor één af in de rozenceremonie.

10. Bonnie & Clyde

Esra en Greg zijn criminelen en verliefd op elkaar, net zoals de echte Bonnie en Clyde. In vier vlot gefilmde afleveringen is het duo op de vlucht van de politie, maar je krijgt ook het drama mee wat er speelt rond hun families.

Alles over Videoland

Wist je dat je series en films op Videoland ook offline kunt kijken? Daarnaast helpen we je op weg met verschillende Videoland-problemen en vertellen we hoe het opzeggen van je Videoland-abonnement werkt.

