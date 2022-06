Videoland lanceert gloednieuwe app: dit moet je weten

Videoland V2 is gelanceerd, oftewel dezelfde bekende app maar dan met een nieuw uiterlijk en andere mogelijkheden. Wat er is veranderd, lees je in dit artikel op Android Planet!

Dit is Videoland V2

Via een e-mail stelt Videoland gebruikers op de hoogte van de nieuwe app. In plaats van de huidige app aan te passen, is ‘Videoland V2’ vanaf nu in de Play Store te vinden. Waarom er gekozen is voor de lancering van een nieuwe app in plaats van een update is onbekend. Android Planet heeft die vraag gesteld aan RTL, maar daarop nog geen antwoord gekregen.

Let op: Videoland migreert gebruikers per groep. Dat betekent dat nog niet iedereen direct gebruik kan maken van V2. Zo hebben meerdere gebruikers op de redactie nog niet allemaal de e-mail gekregen en ook inloggen in de nieuwe app geeft hier en daar problemen. In de opgestelde FAQ van de streamingdienst en de Play Store-beschrijving wordt dit aangegeven: “Je krijgt van ons een e-mail wanneer je kunt upgraden naar het nieuwe platform. Zodra je de upgrade hebt gehad, sturen we je nog een bevestiging.”

In de mail wordt gesteld dat de oude Videoland-app niet meer te gebruiken is als je bent overgezet. Videoland V2 is voorzien van een fris uiterlijk en biedt ook verschillende nieuwe navigatie-elementen.

Ook waarschuwt Videoland dat verschillende functies van de eerste versie van de app nog niet in de nieuwe versie te vinden zijn. Om welke mogelijkheden het precies gaat, geeft het bedrijf echter niet. Naast het nieuwe uiterlijk zijn ook de afspeelmogelijkheden verbeterd en heb je meer mogelijkheden om een fijne film of serie te vinden. Tot slot is de kids-omgeving nieuw, waarbij ouderlijk toezicht natuurlijk een grote rol speelt.

In onderstaande galerij vind je aan de linkerzijde screenshots van de originele Videoland-app en rechts van V2. Zo krijg je alvast een indruk wat je kunt verwachten.

Dit moet je nog meer weten

Aangemaakte profielen, je kijklijst over verder kijken-items vind je ook terug in Videoland V2 als je ingelogd bent. Kijk je via een laptop op computer? Dan moet je even opnieuw inloggen om van de nieuwe functies gebruik te maken.

Videoland is een Nederlandse streamingdienst waarbij je keuze hebt uit verschillende betaalde abonnementen. Daarmee gaat de dienst de strijd aan met andere diensten zoals Netflix, HBO Max en Viaplay. Bij Videoland kijk je naar allerlei films, series en documentaires, vaak van Nederlandse bodem. De dienst biedt veel realityseries aan, waaronder zoals Temptation Island, Million Dollar Island of De Bachelor.