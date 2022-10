Videoland V2-problemen: je bent niet de enige met issues 

Videoland is bezig met de brede uitrol van zijn nieuwe app. ‘Videoland V2’ geeft echter veel problemen. Dit is er aan de hand.

Videoland V2 problemen

Videoland probeert een nieuwe versie van zijn app uit te rollen. In plaats van een update voor de bestaande app, wordt er een kakelverse uitgebracht: Videoland V2. Afgelopen juni brachten we dit nieuws al, omdat de app toen werd gelanceerd. Sindsdien worden gebruikers beetje bij beetje overgezet.

De uitrol lijkt nu pas een groot deel van de abonnees te bereiken. In de Play Store staat Videoland V2 op de eerste plek in de lijst met populairste items. De app heeft daar echter een score van 1,1 sterren, met veel negatieve reacties.

Ter vergelijking: de app voor Netflix heeft 4,4 sterren en Disney Plus 4,5 sterren. Het Nederlandse NPO heeft 3,2 sterren en zelfs NLZiet doet het met 2,4 sterren nog beter. De originele Videoland-app staat nu op 1,9 sterren, deels door negatieve recensies van mensen die de app plots niet meer kunnen gebruiken.

Niet klantvriendelijk

Videoland kiest ervoor om gebruikers per account over te zetten naar de nieuwe app. Dat is niet heel klantvriendelijk. Zo verschilt het per apparaat of de app daarvoor al beschikbaar is en wat je ermee kunt.

Veel mensen kijken Videoland niet alleen via hun smartphone, maar bijvoorbeeld ook via een slimme televisie. Het kan dan gebeuren dat de televisie enkel de nieuwe app heeft, terwijl je account nog niet is overgezet naar Videoland V2. Dan kun je dus plots niet meer op je televisie kijken.

Ook verdwijnen er volgens gebruikers al series in de oude app, die vervolgens alleen in de nieuwe app te zien zijn. Een vreemde actie als nog niet alle accounts van oude gebruikers zijn overgezet.

Geen verbetering

In de recensies in de Play Store is ook te lezen dat de nieuwe app zelf een achteruitgang is. Zo schrijft Nora Borg: “Een update zorgt meestal voor een verbetering, maar dat is nu niet zo. Ondertiteling moet je er ineens zelf bij zetten, hij blijft continu hangen, vooruit kijken is ook verleden tijd. Waardeloos. Zo door blijven gaan en ik zeg hem echt op, ben er helemaal klaar mee.”

Ook anderen klagen over missende ondertiteling en zeggen verder dat casten niet werkt, de app niet onthoudt waar je was gebleven en het geluid wegvalt. “Deze app is nog veel, veel slechter dan de V1”, schrijft Willem van Gool.

Op sociale media uitten gebruikers eveneens hun frustratie. “Heb mijn abonnement opgezegd totdat de app verbeterd is. Laten we dat allemaal gaan doen!”, roept Twitter-gebruiker Monic op. Jolanda vraagt Videoland wanneer ze de nieuwe app gaan verbeteren. “Kan niet inloggen op V2, maar series verdwijnen op de oude app. Hoeven we dan ook niet te betalen al die tijd?”

Reactie van Videoland

We hebben Videoland om een reactie gevraagd, maar nog niets ontvangen. Mocht er nog een reactie komen, dan voegen we deze toe aan dit artikel. Op Twitter laat Videoland aan klanten met klachten weten dat het erg druk is bij de klantenservice.

Videoland opzeggen

