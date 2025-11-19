´DM’tjes sturen en video’s delen doe je straks op YouTube zelf´

YouTube test momenteel een nieuwe functie waarbij je video’s met anderen deelt op het videoplatform zelf. Ook wordt er geëxperimenteerd met het direct sturen van berichten naar je vrienden. We praten je bij!

Twee langverwachte features

Je zit op YouTube te scrollen door geinige Shorts of komt een interessante langere video of livestream tegen. Deel je die dan met je vrienden via WhatsApp, Signal, Instagram of een andere app?

Binnenkort blijf je lekker op YouTube zelf, want de videodienst is aan het experimenteren met een interne deelfunctie. Dit maakt het doorsturen van je favoriete video’s in de toekomst een stuk laagdrempeliger. Maar dat is nog niet alles.

YouTube bouwt ook aan een systeem waarbij je berichten naar je vrienden op het platform kunt sturen. Vooral deze laatste feature staat al jaren hoog op het verlanglijstje van gebruikers wereldwijd. Het lijkt erop dat YouTube deze wens nu eindelijk serieus heeft genomen.

Video’s op YouTube delen: zo gaat het werken

Tik op het meldingsbelletje om anderen uit te nodigen om video’s te delen; Selecteer nu de optie voor delen. Je krijgt nu een uitnodigingslink. Stuur die naar de persoon met wie je een video wil delen; Is je uitnodiging geaccepteerd? Dan krijg je daar een melding van. Zodra alles is ingesteld, kun je video’s delen binnen de YouTube-app. Tik hiervoor op de gebruikelijke deelknop onder de videospeler, dan verschijnt er een lijst met contacten om uit te kiezen.

Nederland nog in de wachtkamer

Het delen van video’s en sturen van berichten zijn twee nieuwe functies die exclusief beschikbaar moeten komen in de YouTube-app. Tests worden momenteel uitgevoerd in Ierland en Polen. Gebruikers van 18 jaar en ouder die ingelogd zijn hebben kans dat ze de functies kunnen uitproberen. Wanneer wij aan de beurt zijn, is nog niet bekend.

Zit jij te wachten op deze updates in de YouTube-app? En hoe deel jij het liefst video’s met je vrienden? We horen het graag van je in de reacties.