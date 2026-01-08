Zo vind je je favoriete sites straks sneller terug op je Android

In de desktopversie van Google Chrome ben je al gewend dat je bladwijzers in een balk bovenaan staan wanneer je een nieuw tabblad opent. Die functie komt binnenkort ook op je Android, maar er zit een addertje onder het gras.

Bladwijzers op je desktop en smartphone

Met het sterretje naast de adresbalk in de desktopversie van Google Chrome voeg je websites die je nog eens wil bezoeken toe aan je bladwijzers (bookmarks in het Engels). Daarnaast kun je meerdere sites in mappen plaatsen voor meer overzicht.

Op je Android-telefoon of -tablet werkt het momenteel anders. Daar open je de Google Chrome-app om vervolgens op de drie puntjes rechts bovenin te tikken (naast je profielfoto). In het zijmenu dat opent, vind je ergens in het midden ‘Bookmarks’.

Wanneer je daarop tikt, opent er op je hele scherm een overzicht van al je bladwijzers, onderverdeeld in allerlei mappen. Zo vind je snel je favoriete websites terug, zoals Androidplanet.nl. Toch zijn dit een aantal handelingen en moet het sneller kunnen, lijkt Google te denken.

Vooralsnog alleen op foldables en tablets

Helaas is op een normaal smartphonescherm niet al te veel plaats om je bladwijzers in een horizontale balk te plaatsen, zoals op je desktop wel past. Je kunt de nieuwe bladwijzerbalk voor de mobiele versie van Chrome daarom waarschijnlijk alleen verwachten op bredere schermen, zoals die van je tablet of vouwtelefoon.

Heb je je bladwijzers liever niet al te prominent in beeld en gewoon ‘verstopt’ in het zijmenu? Dan kun je daar natuurlijk ook voor kiezen. Al is het voor de efficiëntie op je tablet waarschijnlijk aan te raden om de bladwijzerbalk wel te activeren.

Wanneer ben jij aan de beurt?

Helaas heeft Google nog geen officiële aankondiging gedaan over de definitieve komst van de bladwijzerbalk in Chrome voor Android. Het bedrijf is wel al stilletjes bezig met de uitrol ervan op tablets, zo melden meerdere techsites.

Als je de bladwijzerbalk nog niet ziet in Chrome op je Android-tablet, betekent dat waarschijnlijk dat Google het nog niet voor jouw account of apparaat heeft geactiveerd. Omdat de uitrol geleidelijk gebeurt, kan de functie dus zonder update verschijnen zodra Google dit voor je account heeft geactiveerd.

Verder is het nog maar de vraag of na tablets (en vouwtelefoons) gewone telefoons aan de beurt komen, of dat Google hiervan afziet omdat die schermen simpelweg niet breed genoeg zijn voor een prettige weergave van de bladwijzerbalk.

Zit jij te wachten op deze nieuwe mogelijkheid om snel bij je bladwijzers te komen op je tablet of foldable? Of zoek je liever op de desktop-manier naar je bladwijzers? Laat het ons weten in de reacties.