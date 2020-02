Deze 5 features zitten volgens Vivo in de smartphone van de toekomst

Chinese smartphonefabrikant Vivo presenteert elk jaar een futuristische concepttelefoon. Hun nieuwe Vivo Apex 2020 komt niet in de winkels te liggen, maar biedt wel een mooi kijkje in de nabije toekomst.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vivo Apex 2020 concept-smartphone

Met hun jaarlijkse concept-smartphone laat Chinese telefoonfabrikant Vivo zijn visie op de toekomst zien. Dus worden er zoveel mogelijk nieuwe snufjes in de smartphone gestopt. Met de Vivo Apex 2020 richt Vivo zich vooral op de camera’s, maar voegt het ook wat andere interessante zaken toe. Dit zijn de 5 leukste om naar uit te kijken in toekomstige smartphones.

Zie je bovenstaande video niet? Bekijk ‘m dan op Youtube

1: Gimbal-stabilisatie in camera

Veel camera’s in smartphones maken gebruik van optische beeldstabilisatie (ois). De camera heeft daardoor wat bewegingsruimte om trillingen van jouw hand op te vangen. Dit levert rustigere filmbeelden op en verkleint de kans op bewegingsonscherpte tijdens het maken van een foto.

Deze stabilisatie werkt als je van boven naar beneden of van links naar rechts beweegt. Zodra je de telefoon kantelt, kan ois dit niet compenseren. Daar is een gimbal voor nodig, waardoor de camera op meer assen kan meebewegen. Een bekende gimbal voor smartphones is de DJI Osmo, waarmee je stabiele beelden krijgt terwijl je uit de losse hand filmt.

Vivo heeft deze technologie ingebouwd in de cameramodule van hun Apex 2020. Zulke vloeiende beelden als een gimbal op een statief zal het niet opleveren, maar de extra bewegingsruimte voor de ingebouwde camera leidt hopelijk tot nog iets betere foto’s en video’s.

2: ‘Echte’ optische zoom

Smartphonefabrikanten schermen tegenwoordig met optische zoom in hun camera’s. In veel gevallen gaat het daarbij om een extra camera met een vast brandpunt. Ingezoomde beelden worden gemaakt met deze camera, als er geen zoom nodig is schakelt de normale camera in.

Vivo belooft een echte optische zoomlens in zijn camera te hebben gezet waarmee je daadwerkelijk kunt in- en uitzoomen. Daardoor kan de zoom variëren van 5x tot 7,5x. Ook tijdens het filmen kan er traploos in- en uitgezoomd worden zonder focus te verliezen, belooft Vivo.

Mechanismes om optische zoom mogelijk te maken nemen veel ruimte in. Dat bewees Samsung jaren geleden al, toen ze een Samsung Galaxy S4 maakten met een 10x optische zoomlens. De Samsung Galaxy S4 Zoom was door de lens enorm dik.

3: 60 Watt draadloos opladen

Net als de vorige concepten van Vivo heeft ook dit toestel geen enkele poort waar stekkers in kunnen. Opladen kan dus alleen draadloos. Dat gaat wel ontzettend snel door het hoge wattage waarmee de accu op kan laden. 60 Watt is een snelheid die veel snelladers tegenwoordig nog niet halen.

Ter vergelijking, de Realme X50 Pro die onlangs uitkwam, baarde opzien door het feit dat er een 65 Watt snellader meegeleverd werd. De Samsung Galaxy S20 Ultra laadt op met maximaal 45 Watt, maar heeft een 25 Watt snellader meegeleverd. Vivo haalt dus 60 Watt zonder daarvoor een kabel nodig te hebben. Een lege 2000mAh-accu is daarmee in 20 minuten weer volledig opgeladen

4: Selfiecamera achter het scherm

Met een scherm dat de volledige voorkant van de telefoon vult, is er geen ruimte voor de selfiecamera. Vivo loste dat twee jaar geleden in hun Vivo Apex 2018 concept-smartphone op door de camera in een uitschuifmechanisme te zetten, iets dat we later terugzagen in bijvoorbeeld de Huawei P Smart Z of de Oppo Find X.

In dit geval kiest Vivo voor een selfiecamera onder het scherm. Ook dit krijgt vrijwel zeker navolging. Meerdere fabrikanten, waaronder Samsung, werken hier aan. Oppo en Xiaomi toonden halverwege vorig jaar al werkende concepten waarbij de camera onder het scherm zit verwerkt. Het wachten is op de eerste fabrikant die het daadwerkelijk op de markt brengt.

5: Scherm dat 120 graden over de randen buigt

Misschien niet heel nieuw, maar wel verantwoordelijk voor het futuristische uiterlijk van de telefoon, is het 6,45 inch-scherm dat aan de zijkant over de randen buigt. Iets dat bijvoorbeeld Samsung jaren geleden liet ziet met hun Samsung Galaxy Note Edge. Met de huidige opmars van flexibele schermen is het niet verwonderlijk dat we dit vaker tegenkomen.

Doordat het scherm over de zijkant buigt is daar geen ruimte voor knoppen. Net als in de Vivo Nex 3 beschikt het toestel daarom over drukgevoelige delen in het scherm, die dienen als aan-uitknop en volumeregelaar.

Vivo Apex 2018 en 2019

Het tonen van een concepttelefoon is inmiddels een jaarlijkse traditie van Vivo. In 2018 toonden ze de Vivo Apex 2018, waarvan de voorkant voor 98 procent uit scherm bestond. Deze telefoon kwam later als de Vivo Nex op de markt.

Vorig jaar toonde het bedrijf met de Vivo Apex 2019 een telefoon zonder knoppen en poorten, waardoor de behuizing helemaal afgesloten was. Ook nieuw was het feit dat het hele scherm kon dienen als vingerafdrukscanner, iets dat later terugkwam in de Vivo X20 Plus.

Lees meer over Vivo