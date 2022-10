Smartphonemaker Vivo vertrekt voorlopig uit Nederland

De Chinese smartphonemaker Vivo vertrekt alweer uit Nederland. Slechts drie maanden na de toetreding tot onze markt ‘pauzeert’ het bedrijf al zijn activiteiten. De reden zou de toenemende economische onzekerheid zijn.

Vivo pauzeert activiteiten in Nederland

We hebben in Nederland niet lang kunnen genieten van Vivo. De Chinese fabrikant bracht hier in juli zijn eerste smartphones uit, maar pauzeert nu al zijn toetreding tot onze markt. Dat laat Vivo weten aan Androidworld.

Als reden noemt het bedrijf de slechte economische vooruitzichten. Daarom wil men zich vooral richten op landen waar het al voet aan de grond heeft: ‘In tijden van algemene economische onzekerheid betekent deze strategie het concentreren van onze inspanningen en het minimaliseren van de risico’s van verdere expansie.‘

In Nederland heeft Vivo bij het grote publiek nog nauwelijks naamsbekendheid. Het bedrijf spreekt wel nadrukkelijk van een pauze, dus wellicht keert de smartphonemaker ooit weer terug. Wie al een toestel van Vivo in huis heeft, hoeft overigens niet te wanhopen. De garantie blijft geldig en je kunt ook gewoon bij je verkooppunt aankloppen voor reparaties.

Deze smartphones bracht Vivo in Nederland uit

Vivo bracht de afgelopen maanden drie smartphones uit in ons land. Het gaat over de Vivo Y33s, Vivo Y76 en het paradepaardje uit de collectie: de Vivo X80 Pro. Over dat toestel waren we in onze review behoorlijk enthousiast. Vooral de camera’s scoorden hoge ogen.

Binnenkort komt Vivo met de X90 Pro Plus, die nóg betere kiekjes zou schieten. Recent kondigde het bedrijf al de vouwbare Vivo X Fold Plus aan. Deze smartphones gaan dus aan ons landje voorbij, al kun je ze mogelijk wel via grijze import in huis halen.

