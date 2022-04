Vivo presenteert vouwbare Vivo X Fold en high-end Note X

De Vivo X Fold is officieel gepresenteerd. De smartphone lijkt veel op de Samsung Galaxy Z Fold 3 en is de eerste vouwbare smartphone van Vivo. Ook toonde het bedrijf de Note X.

Vivo X Fold officieel: eerste foldable van Chinese merk

Na veel geruchten is eindelijk de Vivo X Fold officieel gepresenteerd. Met het toestel gaat het merk de strijd aan met bijvoorbeeld Samsung en Oppo. Er zijn twee schermen aan boord, waaronder die aan de buitenkant. Die is 6,53 inch groot, terwijl het binnenste display uitgevouwen een diagonaal heeft van 8 inch. Dat heeft een resolutie van 2200 bij 1800 pixels en het gaat om een amoled-display. De maximale ververssnelheid van beide schermen is 120 keer per seconde, wat voor een vloeiende ervaring zorgt.

Het scharnier kan geheel plat worden dichtgevouwen, zodat er geen kier ontstaat zoals bij de Galaxy Z Fold 3. Ook kun je de smartphone gebruiken als kleine laptop. Het scherm kan namelijk worden opengeklapt en blijven staan in hoeken tussen de 60 en 120 graden.

High-end hardware, 6 camera’s in totaal

De Vivo X Fold wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1-processor en 12GB werkgeheugen. De accu is 4600 mAh groot en opladen gaat met maximaal 66 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk, maar gaat met minder vermogen: 50 Watt.

Er zijn twee selfiecamera’s aanwezig en nog eens vier camera’s op de achterzijde. De primaire sensor heeft een resolutie van 50 megapixel. Plaatjes in een wijdere hoek schiet je met de 48 megapixel-groothoeklens. Tot slot zijn er nog twee camera’s aan boord om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Vivo Note X heeft scherm van 7 inch

Op hetzelfde evenement werd ook de Vivo Note X onthuld. Deze telefoon heeft geen vouwbaar scherm, maar komt wel met een gigantisch display van 7 inch. Dat heeft een resolutie van 3080 bij 1440 pixels, ververst maximaal 120 keer per seconde en bevat een dubbele ultrasonische vingerafdrukscanner. Daarmee scan je tegelijkertijd twee vingers, voor extra veiligheid.

De Snapdragon 8 Gen 1-processor is eveneens de gekozen processor, bijgestaan door 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Op de achterzijde zien we ook vier camera’s. Die hebben resoluties van respectievelijk 50, 48, 12 en 8 megapixel. Gebruiken doe je deze voor normale shots, foto’s in een wijdere hoek en om te zoomen.

Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 80 Watt via een kabel of met maximaal 50 Watt via de los verkrijgbare oplader. De nieuwe smartphones draaien op de doos op Android 12, waaroverheen de OriginOS Ocean-schil ligt.

Prijs en release Vivo X Fold en Note X

De Vivo X Fold komt alleen uit in China en is daar verkrijgbaar in meerdere varianten. Het instapmodel met 12GB RAM en 256GB interne opslag kost omgerekend zo’n 1300 euro. De versie met 512GB opslag moet 1450 euro opbrengen.



Voor de Vivo Note X betaal je ongeveer 900 euro voor het instapmodel (8/256GB). Wil je de meest uitgebreide versie dan moet je zo’n 1000 euro neerleggen.

Of we deze toestellen of toekomstige modellen hier ooit officieel gaan zien, is nog de vraag. Vivo valt net als onder andere OnePlus, Realme en Oppo onder moederbedrijf BBK Electronics. Verschillende toestellen en apparatuur van andere merken van dat concern zijn hier wel gewoon te koop.

