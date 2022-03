Deze nieuwe vouwtelefoon gaat de strijd aan met de Samsung Galaxy Z Fold 3

Vouwtelefoons, we zien ze steeds vaker en ze worden alsmaar beter. In dit artikel lichten we de Vivo X Fold – de nieuwste deelnemer aan de vouwwedstrijd – even kort toe.

Vivo komt binnenkort met vouwbare X Fold

Samsung heeft nog altijd het grootste marktaandeel op het gebied van opvouwbare smartphones. Dat is niet verassend, want de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn indrukwekkende toestellen. Dat betekent echter niet dat de concurrentie stilzit – integendeel, zelfs. Chinese fabrikant Vivo heeft een teaser gedeeld waarin zijn nieuwe Z Fold 3-concurrent in volle glorie te zien is.

De vouwtelefoon heet de Vivo X Fold en heeft een soortgelijk ontwerp als de Galaxy Z Fold 3. Dat betekent dat de telefoon een groot, tablet-achtig vouwscherm heeft. Dit display wordt in opgevouwen staat vervangen door een kleiner coverscherm, dat de verhoudingen heeft van een traditioneel smartphonedisplay. Bekijk hieronder de teaser van het toestel.

De specificaties van de vouwtelefoon zijn nog niet officieel bekend, maar er is al het een en ander gelekt. Het vouwbare oled-scherm zou 8 inch groot zijn en een variabele ververssnelheid van 120Hz hebben. Onder de motorkap zou een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chip de boel draaiende houden.

Camera’s blazen de Galaxy Z Fold 3 omver

Vouwtelefoons hebben over het algemeen niet de beste camera’s, omdat de meeste productiekosten al naar het ontwerp en het opvouwbare scherm gaan. Ergens moeten fabrikanten geld besparen om de prijs te drukken – en dat zijn meestal de camera’s. Als de geruchten kloppen pakt Vivo het een keertje anders aan. De X Fold krijgt naar verluidt een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-telelens, 8 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-periscoopcamera, die tot 5x optisch kan zoomen.

Vivo lanceert zijn nieuwe vouwtelefoon op 11 april, maar wel alleen in China. Of de X Fold ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Dit lijkt echter niet aannemelijk. Mocht hij op een dag tóch naar ons kikkerlandje komen, dan lees je dat uiteraard meteen op Android Planet.

