Dit is de Vivo X Fold Plus: concurrent voor de Samsung Galaxy Z Fold 4

Vivo heeft de X Fold Plus gepresenteerd. Het gaat om een vouwbare smartphone die de concurrentie aangaat met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Of het toestel naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Vivo X Fold Plus officieel: verbeterde foldable

Nog geen half jaar nadat het Chinese Vivo zijn eerste vouwbare smartphone presenteerde, komt het bedrijf al met een opvolger. De Vivo X Fold Plus is een verbeterde versie van dat toestel. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste mobiele processor van dit moment. Vivo stopt daar 12GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte bij voor je al je foto’s en bestanden.

De batterij heeft een capaciteit van 4730 mAh, wat iets meer is dan de 4600 mAh van de eerste X Fold. Hij laadt met 80 Watt ook een stukje sneller op dan zijn voorganger, die op 66 Watt bleef steken. Verder zijn de twee toestellen gelijk. Draadloos laden gaat nog steeds met maximaal 50 Watt.

De Vivo X Fold Plus is een directe concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 4. Net als die telefoon heeft de Fold Plus een traditioneel scherm aan de buitenkant, dat 6,53 inch groot is. Als je het toestel openklapt, kijk je naar een compacte tablet met een 8,03 inch-display. Het gaat in beide gevallen om fraaie oled-schermen met een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor zien beelden er zeer vloeiend uit.

Op cameravlak heeft Vivo een streepje voor ten opzichte van Samsung. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera kun je wijdere kiekjes schieten met de 48 megapixel-groothoeklens. Daarnaast beschik je over twee telelenzen. Een 12 megapixel-camera waarmee je twee keer inzoomt en een 8 megapixel-periscooplens die het beeld vijf keer dichterbij haalt. Selfies hebben een resolutie van 16 megapixel.

Release in Nederland is nog onzeker

Vivo brengt sinds kort ook smartphones uit in Nederland, maar daarbij gaat het slechts om een deel van de collectie. De originele X Fold verscheen hier bijvoorbeeld niet. Of de verbeterde Vivo X Fold Plus wél officieel naar Nederland komt, is nog even afwachten. In thuisland China kost het toestel omgerekend ongeveer 1400 dollar.

Het huidige vlaggenschip van de fabrikant, de Vivo X80 Pro, is hier in ieder geval gewoon te koop. Vooral over de camera’s waren we bij Android Planet in onze review van de X80 Pro erg te spreken. Ondertussen werkt het bedrijf volgens geruchten ook al aan de Vivo X90 Pro, die nog mooiere foto’s moet maken.

