Vivo X50 Pro aangekondigd: eerste telefoon met gimbal-camera

Vivo heeft eindelijk de Vivo X50 Pro met zijn unieke gimbal-camera aangekondigd. Daarnaast onthulde de fabrikant twee andere varianten, namelijk de reguliere X50 en de X50 Pro Plus.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vivo X50, X50 Pro en X50 Pro Plus aangekondigd

Vivo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd. De meest kenmerkende is de X50 Pro die een speciale gimbal-techniek voor zijn camera gebruikt. De X50 Pro Plus biedt verbeterde hardware, zoals een krachtigere processor, maar is niet uitgerust met een gimbal-camera. Tot slot is er de reguliere X50. Deze telefoon is het meest betaalbaar en krijgt tevens een nieuw record op zijn naam. Dit wordt namelijk de dunste 5G-smartphone op de markt.

Vivo X50 Pro

De Vivo X50 Pro wordt aangedreven door de Snapdragon 765G, een nieuwe midrange-processor. Het toestel heeft een 6,56 inch groot amoled-scherm met een resolutie van 2376 bij 1080 en een verversingssnelheid van 90Hz. Om dit energieslurpende scherm aan te houden is er een 4,315 mAh-batterij aanwezig. Mocht dit niet genoeg zijn, dan laadt je de telefoon met 33W Vivo FlashCharge binnen 30 minuten op tot 57%.

Aan de achterkant bevindt zich een unieke gimbal-camera. Deze werkt met een aangepaste 48 megapixel-IMX598-sensor. De gimbal zorgt ervoor dat video’s aanzienlijk stabieler moeten zijn dan op andere telefoons. Dit is dan ook het belangrijkste kenmerk van dit apparaat.

Verder heeft de Vivo X50 Pro een 8 megapixel-periscopische camera die 5x optische zoom en tot 60x hybride zoom biedt. Daarnaast zijn er een 13 megapixel-portetcamera en een 8 megapixel-groothoekcamera aanwezig.

De Europese release en prijzen van de X50 Pro zijn nog onbekend, maar het toestel is wel al beschikbaar voor pre-orders in China. Hier zijn er twee opties, namelijk de 128 GB-versie voor omgerekend 542 euro en de 256 GB-variant voor 50 euro meer. Beide varianten hebben 8GB aan RAM. De telefoon is beschikbaar in het zwart en blauw.



Vivo X50 Pro Plus

Bij de Vivo X50 Plus ontbreekt de gimbal-camera. Dit compenseert de fabrikant met een krachtigere Snapdragon 865-chipset, een vlotter 120Hz-scherm en hogere resoluties voor de vier camera’s aan de achterzijde. Daarnaast is er een iets grotere 4.350 mAh-accu die met 44W nog sneller oplaadt.

De primaire lens is gekoppeld aan de gloednieuwe 50-megapixel-GN1-sensor van Samsung, waarmee je ongetwijfeld goede foto’s schiet. Zowel de periscopische camera als de groothoekcamera bieden een resolutie van 13 megapixel. Tot slot is ook de portretcamera verbeterd. Deze levert op de Plus-variant een resolutie van 32 megapixel.

De Vivo X50 Pro Plus komt uit met een 8GB/128GB- en 12GB/256GB-configuratie. Het is nog onbekend wanneer de telefoon verschijnt en hoeveel hij gaat kosten. De telefoon wordt verpakt in donkerblauw glas of geelbruin leer.

Vivo X50

Tot slot is er de reguliere Vivo X50. Deze is slechts 7,49 mm dik, waardoor dit volgens Vivo de dunste 5G-telefoon op de markt is. Hiermee verbetert de telefoon het vorige record dat met een dikte van 8,1 mm op de naam van de Oppo Reno 3 Pro stond. Natuurlijk zijn er bepaalde compromissen gesloten om dit te bereiken.

De telefoon heeft natuurlijk geen gimbalcamera, maar biedt wel een 48 megapixel hoofdcamera. Daarbij is de periscopische camera vervangen door een 5 megapixel-macrocamera. De 13 megapixel-portretcamera en de 8 megapixel-groothoekcamera blijven daarentegen onveranderd. Ook de grootte, resolutie en verversingssnelheid van het scherm blijven zijn hetzelfde als bij de Pro-variant. De X50 heeft echter een iets kleinere 4200 mAh-batterij. Deze ondersteunt daarentegen wel gewoon nog 33W Vivo FlashCharge.

De X50 is vanzelfsprekend het goedkoopste model van de drie. Het toestel kost omgerekend 440 euro voor het 128GB-model. Net als bij de Pro kost het 50 euro extra om nog een extra 128GB aan opslag te krijgen. Je kunt kiezen tussen de kleuren roze, zwart en blauw.

Later wordt het bekend waar en wanneer de telefoons precies verschijnen. Er zit een goede kans in dat we in ieder geval één toestel in Nederland gaan terugzien. Wanneer dit bekend wordt, weten we ook hoe duur de telefoons zijn in euro’s. Uiteraard lees je het hier als er meer bekend is over een Nederlandse release.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om hiervan op de hoogte te blijven. Download daarnaast de gratis Android Planet-app om nog gemakkelijker het nieuws tot je te nemen.

Lees het laatste nieuws over Vivo