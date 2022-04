Gerucht: dit zijn alle specificaties van de high-end Vivo X80 Pro

De vermeende Vivo X80 Pro specificaties liggen allemaal op straat. Met het high-end toestel gaat de fabrikant de strijd aan met merken als Samsung, OnePlus en Xiaomi.

Vivo X80 Pro specificaties: dit moet je weten

De aankomende Vivo X80 Pro wordt hét 2022-vlaggenschip van de Chinese producent. Na eerdere lekken liggen nu echt alle specificaties op straat dankzij de betrouwbare lekker Ishan Agarwal. De processor is de veel gekozen Snapdragon 8 Gen 1, die we ook zien in veel andere high-end smartphones.

Tevens kun je aan de slag met 12GB RAM en 256GB of 512GB interne opslag. De accu heeft een capaciteit van 4700 mAh en opladen gaat met maximaal 80 Watt en dus relatief snel. Over draadloos opladen wordt niet gerept, stiekem gaan we er echter wel vanuit dat dat aanwezig is.

Er is gekozen voor een groot scherm van 6,78 inch met een 2K-resolutie. Het gaat om een amoled-paneel dat kleurrijke beelden toont en een goed contrast biedt. Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde, voor een soepele ervaring. Onder het display is een ultrasonische vingerafdrukscanner te vinden en de schermranden zijn licht afgerond.

Vivo X80 Pro camera’s en Android 12

Naast de enkele frontcamera vind je op de achterkant van het apparaat een groot rond camera-eiland. Dat bevat een viertal camera’s, zodat je in elke situatie een prima foto schiet. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Wil je net wat meer vastleggen op de gevoelige plaat, dan gebruik je de groothoekcamera van 48 megapixel.

De andere twee camera’s gebruik je om te zoomen. Zo haal je objecten tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Digitaal zoomen kan tot 60 keer, maar daarbij moet je wel rekening houden met wat minder scherpe beelden. Tot slot levert Vivo het toestel met Android 12 met de OriginOS Ocean-schil.

Onthulling op 25 april voor thuisland China

Het toestel wordt op maandag 25 april gepresenteerd, maar alleen voor thuisland China. De Vivo X80 Pro komt op de markt in het zwart en oranje, de prijs is echter nog onbekend. Of Vivo de smartphone ook op andere markten uitbrengt is eveneens de vraag.



Vivo valt onder moederbedrijf BBK Electronics, dat ook merken in beheer heeft als Realme, OnePlus en Oppo. Van die bedrijven zijn hier (inmiddels) al wel smartphones en andere producten te koop.

