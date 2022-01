‘Eerste specificaties van Vivo X80-smartphones liggen op straat’

De X70-serie van het Chinese Vivo is nog maar enkele maanden op de markt of er zijn alweer specificaties gelekt over een reeks van opvolgers. Lees in dit artikel alles over de nieuwe Vivo X80-smartphones.

Specificaties van de X80-serie gelekt

Naast de ‘gewone’ Vivo X80 brengt het bedrijf in dezelfde serie ook de X80 Pro en X80 Pro+ uit. Eerstgenoemde heeft een 6,56 inch-scherm met een full-hd-resolutie. De Vivo X80 Pro heeft, net als de X80, een scherpe full-hd-resolutie. Toch is het scherm vermoedelijk wel iets groter: 6,78 inch.

Het display van de Vivo X80 Pro+ heeft vervolgens dezelfde afmetingen als de X80 Pro, maar haalt met een QHD (2560 bij 1440 pixels) wel een hogere schermresolutie. Alle drie de smartphones zullen beschikken over een amoled-scherm en een ververssnelheid van 120Hz. De telefoons voelen hierdoor snel en vloeiend aan.

Krachtige processors

De smartphones van Vivo zijn verkrijgbaar met 8GB of 12GB werkgeheugen. Het interne geheugen verschilt echter binnen de nieuwe X80-serie. Zo is de ‘normale’ X80 voorzien van 128GB of 256GB opslag, maar start de X80 Pro bij 256GB en is ‘ie zelfs verkrijgbaar met 512GB. De Vivo X80 Pro+ spant naar verwachting de kroon met standaard 12GB RAM en met uitbreiding tot maar liefst 1TB aan interne opslag.

Er wordt beweerd dat de Vivo X80 draait op de MediaTek Dimensity 8000-processor, terwijl de X80 Pro met de MediaTek Dimensity 9000 een iets beter processor in huis heeft. De X80 Pro+ kan zich op het gebied van processors meten met de vlaggenschepen van andere telefoonfabrikanten. De nieuwste Snapdragon 8 Gen 1 chip zorgt ervoor dat de deze Pro+ versie met gemak alle apps kan draaien.

Overige verwachtingen van de Vivo X80-serie

Vivo X70-serie

Het camera-eiland van de Vivo X80 is naar verwachting gevuld met een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel secundaire camera en een 12 megapixel-telelens om in te zoomen. De Pro-versie lijkt qua cameraspecificaties op de X80, maar heeft twee extra sensors van 50 megapixel. Eentje die het 5x inzoomen ondersteunt en eentje die de hoofdcamera bijstaat.

De twee telefoons hebben aan de voorkant dezelfde 44 megapixel-selfiecamera voor haarscherpe selfies en om te videobellen. De Vivo X80 Pro+ heeft dezelfde specificaties die genoemd werden bij de X80 Pro. Daarnaast heeft de meest luxe versie van de X80-serie ook nog een extra 50 megapixel-sensor voor de dubbele zoom én een 50 megapixel-camera aan de voorkant voor selfies.

Hoewel alle drie de telefoons over snelladen beschikken, zit hier toch verschil in. De Vivo X80 zal naar verwachting met 55 Watt snel opladen, maar kan niet draadloos de accu vullen. Beide X80 Pro-modellen beschikken over een 66 Watt-snellader en kunnen met 50 Watt draadloos opladen.

Komt de Vivo X80-serie naar Nederland?

Uit de doos draaien alle drie de smartphones standaard op Android 12. Hierover is hun eigen softwareschil, OriginOS Ocean, geplakt. Omdat de voorgangers, de X70-serie niet in Nederland verkocht werden, is het nog maar de vraag of deze smartphones naar de Nederlandse markt gaan komen.