Vivo werkt aan X90-serie en presenteert vouwbare telefoon op 26 september

Niet geheel onverwachts druppelen de eerste geruchten over de Vivo X90-serie binnen. Ook maakt de Chinese fabrikant bekend op 26 september met de verbeterde Vivo X Fold Plus te komen.

‘Eerste Vivo X90 Pro-specificaties bekend’

Volgens verschillende bronnen werkt Vivo aan de X90-serie, die bestaat uit meerdere smartphones. Eén daarvan is de Vivo X90 Pro, die wordt aangedreven door de nog niet officieel gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2. Deze processor wordt in november aangekondigd en gaan we zien in high-end toestellen van allerlei merken waaronder OnePlus, Xiaomi en Motorola.

De telefoon krijgt volgens geruchten een grotere accu dan de huidige X80 Pro. Die heeft een batterij van 4700 mAh. Opladen van het nieuwe toestel gaat met maximaal 100 Watt; iets sneller dan de 80 Watt van de X80 Pro.

Vivo X80 Pro

De hoofdcamera krijgt een sensor van 1 inch, iets wat we ook zagen bij de Xiaomi 12S Ultra. Of het gaat om een identieke camera is onbekend. Wel zou er ook een camera met periscopische zoom aanwezig zijn, waardoor enkele keren optische inzoomen mogelijk is. Daarbij gaat geen kwaliteit verloren, wat wel gebeurt bij digitale zoom.

Vivo X90 Pro Plus beschikt over de nieuwste technologie

Ook wordt er gewerkt aan een Plus-variant, voorzien van de laatste technologie. Een bekende lekker noemt dat we onder andere een amoled-display zien van Samsung. Ook krijgt de telefoon LPDDR5x RAM en UFS 4.0-opslaggeheugen, oftewel het nieuwste van het nieuwste.

Naast een 1 inch-sensor zou er tot vijf keer optische zoom gebruikt kunnen worden. Daarvoor is er een telelens aanwezig van 64 megapixel. Daarmee zouden, ook dankzij nieuwe algoritmes voor de software, betere plaatjes kunnen worden geschoten dan de huidige Samsung Galaxy S22 Ultra. Deze smartphone staat bekend om zijn goede zoomfunctie, waarmee je objecten tot tien keer dichterbij haalt.

26 september: presentatie Vivo X Fold Plus

Via een teaser laat het bedrijf tot slot weten op 26 september met de Vivo X Fold Plus te komen. Dat is een vernieuwde versie van een foldable, de Fold X. Qua specificaties verwachten we de iets krachtigere Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Ook wordt de accu met een capaciteit van 4730 mAh iets groter dan het huidige model (4400 mAh). Tot slot is de oplaadsnelheid verhoogd van 50 naar 80 Watt.

Er wordt niet gesleuteld aan andere specificaties. Zo is er opnieuw een zestal camera’s, twee kleurrijke en soepele amoled-schermen en een scharnier dat geheel plat gevouwen kan worden. Zo is er geen sprake van een kiertje waar zand of stof zich kan nestelen, zoals bij de Galaxy Fold 4.

Benieuwd naar hoe een Vivo-smartphone in de praktijk bevalt? Wij hebben het huidige vlaggenschip uitgebreid onder handen genomen. In de Vivo X80 Pro review lees je daar alles over – en de conclusie van de recensie lees je alvast hieronder.

Met de X80 Pro geeft Vivo een prima visitekaartje af. De hardware is snel en goed gekoeld, de camera’s behoren tot de beste die je momenteel kunt krijgen en opladen gaat lekker vlot. Ook het scherm is, op de kijkhoeken na, een genot om mee te werken. De vingerafdrukscanner is zelfs een klasse apart.

Irritaties zijn we wel tegengekomen, maar eigenlijk zijn die relatief klein. Het camera-eiland verdient geen schoonheidsprijs en slechte vertalingen wil je natuurlijk niet tegenkomen op een toestel van bijna 1100 euro. Ben je bereid om die kinderziekte door de vingers te zien en heb je een goed gevulde portemonnee? Dan koop je met de Vivo X80 Pro een fijne smartphone. Toch is de vergelijkbaar geprijsde Samsung Galaxy S22 Ultra wat ons betreft nét iets completer door het mooiere design en de betere software.

