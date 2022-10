‘Render toont high-end Vivo X90 Pro Plus met groot camera-eiland’

Er is een Vivo X90 Pro Plus-render verschenen, gebaseerd op alle geruchten die tot nu toe zijn verschenen. We zien weer een opvallend groot camera-eiland, maar er is meer.

Gerucht: Vivo X90 Pro Plus render verschenen

De bekende smartphone-insider Ben Geskin heeft een zelfgemaakte render online gezet van het vermeende aankomende Vivo-vlaggenschip. Het gaat om de Vivo X90 Pro Plus, die eind dit jaar nog wordt verwacht voor de Chinese markt. De render is gebaseerd op de meest recente geruchten en toont veel gelijkenissen met de Vivo X80 Pro.

Zo zien we weer een achterkant van zwart leder met een grote glimmende rechthoek, met daarin een rond camera-eiland. Waar de telelens bij de X80 Pro onder het eiland is geplaatst zit ‘ie er bij de X90 Pro Plus in verwerkt. Daarnaast zien drie camera’s, waaronder een 1 inch-exemplaar. We verwachten ook een groothoeklens, maar wat de functie is van de vierde sensor, is nog onbekend. Tot slot wordt er weer samengewerkt met lenzenfabrikant Zeiss, iets dat we ook uitgelicht hebben in de Vivo X80 Pro review.

Eerder al specificaties gelekt

Geruchten over de Vivo X90-serie gaan al rond en eerder verscheen meer informatie over de vermeende specificaties. Zo wordt gesproken over een groot amoled-schermen met afgeronde schermranden en een enkele frontcamera. De batterij krijgt een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met 100 of 120 Watt.

Er wordt gekozen voor de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-chip. Daarbij wordt er gekozen voor vernieuwde technologie, waaronder LPDDR5x RAM en UFS 4.0-opslaggeheugen.

Release in Europa lijkt waarschijnlijk

Zoals gezegd wordt de Vivo X90-reeks nog dit jaar verwacht in thuisland China. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat (enkele van) de smartphones ook in Europa verschijnen. Vivo is immers ook in Nederland actief en verkoopt hier toestellen in verschillende prijsklassen.

