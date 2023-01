‘Dit zijn de specificaties van de Vivo X90 Pro met 1 inch-camerasensor’

Alle specificaties van de Vivo X90 Pro liggen op straat. De Chinese fabrikant presenteert de internationale versie van deze high-end smartphone op 3 februari. Het toestel krijgt onder meer een grote 1 inch-camerasensor.

Specificaties Vivo X90 Pro gelekt

Vivo kondigde de X90-serie vorig jaar al aan, maar toen ging het alleen om de Chinese versies. Aanstaande vrijdag (3 februari) lanceert het bedrijf de internationale varianten. Het gaat daarbij alleen om de gewone Vivo X90 en X90 Plus. Het absolute topmodel, de Vivo X90 Pro Plus, verschijnt niet buiten China.

Lekker Paras Guglani heeft nu de volledige specificaties van de Vivo X90 Pro gepubliceerd op Twitter. Het toestel draait op een MediaTek Dimensity 9200-chip. Dat is een razendsnelle processor die nauwelijks onderdoet voor de Snapdragon 8 Gen 2. Die chip vinden we onder meer in de Samsung Galaxy S23.

Vivo stopt er een eigen V2-processor bij, die voor nog betere prestaties zorgt bij het spelen van games én assisteert bij het maken van foto’s. Een speciaal koelsysteem moet de warmte van deze chips effectief afvoeren.

Vivo zet met dit toestel stevig in op fotografie. De X90 Pro heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met een grote 1 inch-camerasensor. Die kennen we van de Xiaomi 12S Ultra en moet zorgen voor erg gedetailleerde foto’s. Daarnaast beschikt de smartphone over een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en een 50 megapixel-portretlens. De camera’s zijn ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde bedrijf Zeiss, die onder meer filters meelevert voor mooiere portretten.

Je bekijkt de resultaten op een groot 6,78 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De accu van de Vivo X90 Pro heeft een capaciteit van 4870 mAh en laadt met 120 Watt zeer rap op. Binnen acht minuten zou de batterij weer voor 50 procent vol zitten.

Release in Nederland onwaarschijnlijk

De Vivo X90 Plus verschijnt in veel landen, maar Nederland hoort daar hoogstwaarschijnlijk niet bij. Vivo trok zich vorig jaar namelijk terug van onze markt. Mogelijk kun je het toestel wel via grijze import in huis halen. In China kost het toestel omgerekend 680 euro, maar in Europa betaal je waarschijnlijk een stuk meer.

We vinden het erg jammer dat de X90 Pro hier niet officieel te koop zal zijn. Vooral voor enthousiaste smartphonefotografen lijkt het een interessant toestel. Zijn voorganger, de Vivo X80 Pro, verscheen wel in Nederland. We waren behoorlijk enthousiast over de smartphone, zoals je kunt lezen in onze review.

