Vodafone maakt zijn Red (Pro)-abonnement begin maart ‘5G ready’. Ook start de provider in maart met de verkoop van zijn eerste 5G-smartphones. Wie een 5G-toestel en geschikt abonnement heeft, kan later dit jaar direct gebruikmaken van het nieuwe mobiele netwerk.

Vodafone 5G-abonnement in aantocht

Nieuwe en bestaande klanten met een Red (Pro)-abonnement zijn vanaf begin maart ‘5G ready’. Dit wil zeggen dat Vodafone de abonnementen toegang geeft tot het 5G-netwerk, dat later dit jaar beschikbaar komt. De provider rekent geen meerprijs voor de toegang tot 5G maar zegt niet of daar ooit verandering in zal komen.

Bestaande smartphones kunnen gebruik blijven maken van Vodafone’s ‘5G ready’-abonnementen, maar profiteren straks niet van het 5G-netwerk. Daar heb je een toestel met 5G-ondersteuning voor nodig. Samsung kondigde gisteren de Galaxy S20-serie met 5G officieel aan en brengt die op 13 maart in Nederland uit. Vodafone gaat deze smartphones verkopen, andere providers ook. De Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn al voor te bestellen, zowel los als in combinatie met een abonnement.

Eerder maakten Vodafone en Oppo al bekend samen te werken aan 5G, en later dit jaar brengt Oppo hier zijn eerste 5G-smartphone(s) uit. Naar verwachting volgen andere merken op de voet.

5G-netwerk later dit jaar beschikbaar

Vodafone kan nog niet zeggen wanneer het 5G kan aanbieden. Dat klopt, want de provider wacht samen met T-Mobile en KPN op de veiling van 5G-frequenties. De overheid houdt die veiling uiterlijk in juni. Providers betalen voor ruimte op de 5G-frequentiebanden en kunnen snel daarna daadwerkelijk 5G aanbieden. De 5G-netwerken van de providers zijn namelijk al zo goed als af.

T-Mobile belooft nog dit jaar een landelijk 5G-netwerk beschikbaar te maken. KPN zegt dat zijn mobiele abonnementen ‘5G ready’ zijn zodra 5G in ons land beschikbaar is. In dit artikel geven we antwoord op de vijf meest gestelde vragen over 5G in Nederland.

Ook een Vodafone unlimited-abonnement

Naast de 5G ready-abonnementen brengt Vodafone in maart ook een ‘unlimited’-abonnement uit. Dit abonnement biedt naast onbeperkt bellen en sms’en in Nederland ook onbeperkt internetten in ons land – een eigenschap die de provider nu nog niet aanbiedt. Alle bestaande mobiele Vodafone-abonnementen hebben een datalimiet. Grote concurrenten T-Mobile en KPN bieden al langer een unlimited-abonnement aan.

Vodafone maakt niet bekend of het unlimited-abonnement ook ‘5G ready’ is en wat de maandelijkse abonnementsprijs is. Android Planet heeft deze vragen aan de provider gesteld en is in afwachting van een reactie.

