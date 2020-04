Vodafone eerste die 5G-netwerk activeert in Nederland

Vodafone activeert 5G in Nederland. Het nieuwe mobiele netwerk is vanaf vanavond te gebruiken voor wie een geschikt abonnement en toestel heeft. Het netwerk kent nog wel wat beperkingen.

Vodafone is de eerste provider die 5G activeert in Nederland. De uitrol is nog wel wat beperkt. Zo is er 5G-dekking in ongeveer de helft van Nederland. Buiten het dekkingsgebied vallen telefoons automatisch terug op het 4G-netwerk. In juli wil Vodafone landelijke 5G-dekking bieden.

Internetten via 5G gaat momenteel iets sneller. Vodafone belooft dat de downloadsnelheid in het begin gemiddeld 10 procent sneller is dan met het huidige 4G. Uiteindelijk zijn met 5G downloadsnelheden mogelijk van 1Gbit/s, maar dat zit er voorlopig nog niet in.

‘Springplank voor verder 5G’

De frequentieveiling voor 5G in Nederland vindt pas later dit jaar plaats, waarna providers gebruik kunnen maken van de 700 Megahertz, 3,5 Gigahertz en 26 Gigahertz banden. VodafoneZiggo past momenteel echter 5G-technologie toe in de frequentiebanden van 4G.

Zo kan de provider zijn bestaande netwerk gebruiken om 5G te bieden en hoeft het niet overal nieuwe masten te plaatsen. Volgens de provider is dit ‘ideaal om 5G in het Vodafone-netwerk te introduceren als springplank voor verdere 5G-ontwikkelingen in de komende jaren.’

Mensen met een ‘5G-ready’-abonnement van de provider kunnen dus uitkijken naar een klein 5G-logootje bovenin beeld van hun telefoon. Vodafone maakte eerder dit jaar zijn Red en Red Pro-abonnementen geschikt voor 5G. Daarnaast biedt de provider momenteel drie verschillende 5G-toestellen aan: de Samsung Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro.

Andere providers volgen

Vodafone is niet de enige die bezig is met 5G, uiteindelijk zullen alle providers in Nederland vroeg of laat overgaan. T-Mobile draait al testen en belooft later dit jaar zijn 5G-netwerk beschikbaar te maken. KPN heeft ook al ‘5G Ready’-abonnementen voor als het netwerk draait.

