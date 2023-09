Vodafone en KPN verhogen prijzen mobiele abonnementen met maximaal 10 procent

Vodafone en KPN hebben een prijsverhoging aangekondigd voor mobiele abonnementen. Vanwege de inflatiecorrectie worden prijzen bij de providers verhoogd met respectievelijk 10 en 8,4 procent.

Prijsverhoging voor Vodafone: 10 procent

Vodafone laat weten dat huidige klanten vanaf 1 oktober 10 procent meer betalen voor een abonnement. Het gaat om prijsverhogingen voor huidige abonnees. Heb je een particulier abonnement afgesloten na 1 juli 2023, dan blijf je vooralsnog de dan afgesproken prijs betalen. Is dat een zakelijk abonnement geweest na die datum, dan krijg je wel te maken met de gestelde prijsverhoging.

De provider heeft hier voor het gemiddelde inflatiepercentage gebruikt dat is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek over heel 2022. Hoe het precies zit met prijsverhogingen bij virtuele provider Hollandsnieuwe is onbekend. Deze provider maakt ook gebruik van het Vodafone-netwerk. Android Planet heeft navraag gedaan of daar ook inflatiecorrectie wordt doorgevoerd en past het artikel aan als er meer duidelijk is.

Ook inflatiecorrectie bij KPN: 8,4 procent

Ook KPN meldt dat de prijzen voor mobiele abonnementen worden verhoogd. Klanten gaan maximaal 2,50 euro per maand meer betalen en er wordt gebruikgemaakt van een andere berekening van het CBS. Dat betekent dat een percentage inflatiecorrectie van 8,4 procent wordt gebruikt; iets minder dan bij Vodafone dus.

Ook hiervoor geldt dat de prijsverhoging geldt voor klanten die na 1 juli 2023 een mobiel abonnement hebben afgesloten. Android Planet heeft ook navraag gedaan over eventuele prijsverhogingen bij verschillende virtuele providers die gebruikmaken van het KPN-netwerk.

Opzeggen maar?

Een maand voordat de nieuwe prijzen ingaan worden klanten op de hoogte gebracht van de verhoging. Maak je gebruik van een bepaalde kortingsconstructie, dan blijft de prijs hetzelfde. Ook extra’s zoals buitenlandbundels houden dezelfde prijs.

In de voorwaarden van beide providers staat dat het niet mogelijk is om het contract te ontbinden op basis van deze prijshogingen, die nagenoeg jaarlijks worden doorgevoerd. Het is waarschijnlijk dat ook T-Mobile spoedig laat weten een inflatiecorrectie door te voeren.

Loopt jouw abonnement bijna af, dan loont het natuurlijk altijd om even rond te kijken of te bellen met de klantenservice van jouw provider. Je kunt natuurlijk kiezen voor een smartphone met abonnement. Is jouw huidige toestel nog goed of verkrijg je die via een andere weg, dan loont het ook om te kijken naar een sim only-abonnement.

