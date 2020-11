“Misleidend voor consumenten en bedrijven”, zo noemt de internationale Vodafone-directeur de manier waarop de Nederlandse tak van zijn bedrijf 5G aanbiedt. Of hij hier ook bewust van was, is niet bekend.

Directeur: 5G van Vodafone Nederland is “misleidend”

Nick Read

Dat uitspraak is gedaan door Nick Read, bestuursvoorzitter van de Vodafone Group, tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf (rond 15:40). Hij zei dit in antwoord op de vraag van een analist over hoe de provider van plan is het 5G-netwerk uit te bouwen.

“Effectief is het jou een 5G-symbool laten zien, maar 4G-prestaties leveren”, aldus de zakelijk leider van Vodafone Group. “Wij hebben als bedrijf gezegd: dat willen we niet, want het is misleidend voor consumenten en bedrijven. Wat je wil is 5G op de juiste manier gebouwd, met bijbehorende 5G-prestaties.”

De Vodafone-prominent zei dit naar aanleiding van een vraag van een telecomanalist over Dynamic Spectrum Sharing, kortweg DDS. Hierbij gebruiken providers 4G-frequenties om 5G aan te bieden.

Het antwoord van Read is opmerkelijk, want de Nederlandse tak van Vodafone, dat sinds enkele jaren officieel VodafoneZiggo heet, maakt in ons land gebruik van dds. Of de directeur hier op dat moment bewust van was, is niet duidelijk.

Zo zit het met frequenties

Dit zit zo. De Nederlandse tak van Vodafone biedt 5G via de 1800Mhz-frequentie aan door deze 4G-band te ‘delen’. Wanneer je via een 5G-smartphone met bijpassend Vodafone-abonnement hier contact mee maakt, toont je toestel bovenin de netwerkbalk een 5G-icoon.

De directeur van de overstijgende Vodafone-groep vindt dit dus misleidend, omdat 5G in principe zijn eigen frequentiebanden heeft: 700Mhz, 3,5GHz en 26GHz. De laagste frequentie (700MHz) is inmiddels in Nederland verkrijgbaar maar de 3,5GHz-band, die ervoor moet zorgen dat het netwerk fors sneller wordt, werkt hier nog helemaal niet.

Naar verwachting wordt de 3,5GHz-frequentie pas in 2022 geveild. Providers, zoals Vodafone, kunnen hierbij meedoen aan een veiling van de Nederlandse staat om toegang te krijgen. Wanneer de 26GHz-frequentie onder de hamer gaat, is nog niet bekend. De Nederlandse tak van Vodafone heeft nog niet op de uitspraak van Read gereageerd.

Er wordt momenteel een hoop reclame gemaakt over alle voordelen van 5G, maar voorlopig is dit vooral toekomstmuziek. In Nederland is namelijk enkel de 700MHz-frequentie beschikbaar en die blinkt vooral uit in bereik, zodat je overal een telefoonverbinding hebt, maar niet in snelheid.

De beloftes van 5G moeten dus grotendeels nog worden ingelost. Wel bieden steeds meer Android-smartphones ondersteuning voor de nieuwe netwerkstandaard. Dat is fijn, want op die manier ben je klaar voor de toekomst. Dat 5G helemaal niet duur hoeft te zijn, bewijst ons overzicht van goedkope 5G-smartphones.