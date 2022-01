Dit hopen we te zien bij de volgende generatie vouwtelefoons

Vouwtelefoons zijn niet meer uit het huidige tech-landschap weg te denken. De technologie is echter nog steeds vrij nieuw; er valt dan ook nog heel wat te verbeteren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vouwtelefoons: ze zijn tof, maar nog lang niet perfect

We zien vouwtelefoons steeds vaker in het wild. Dat is ook niet zo gek, aangezien Samsung een aantal veelgeprezen vouwbare smartphones verkoopt. De Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 zijn de meest gangbare vouwtelefoons van dit moment. Ze zijn stevig, draaien op stabiele software en met name de Z Flip 3 is niet veel duurder dan topsmartphones van de concurrentie. Toch zijn er nog heel wat verbeterpunten, als het aan ons ligt.

1. Betere camera’s

Vouwbare smartphones zijn erg duur om te produceren. Daarom kiezen veel fabrikanten ervoor om op een aantal punten kosten te besparen. Zo kan alle aandacht naar het scherm en de scharnier van het toestel gaan – twee cruciale onderdelen van een vouwbare handset. Die keuze is begrijpelijk, aangezien vouwtelefoons al snel duizend of zelfs bijna tweeduizend euro kosten. De prijs nog hoger maken is simpelweg geen optie.

Helaas lijdt de camerakwaliteit vaak onder deze kostenbesparingen. Zo heeft de Samsung Galaxy Z Fold 3 bij lange na niet zulke goede camera’s als de Samsung Galaxy S21 Ultra. De camera’s van de Galaxy Z Flip 3 – de goedkoopste vouwtelefoon van Samsung – zijn nog minder indrukwekkend. Begrijp ons niet verkeerd, de camera’s zijn zeker niet slecht, maar voor meer dan duizend euro verwachten wij uitmuntende foto’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Minder zichtbare vouwgleuf

Misschien wel het meest besproken onderdeel van een vouwtelefoon: die ellendige vouwgleuf in het scherm. You either hate it or you… nou, ja. Mooi is die gleuf niet, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Het is technisch gezien echter enorm lastig om een vouwbaar scherm zonder zichtbare vouw te maken.

Oppo kwam eind 2021 met de Find N, een vouwbare telefoon met een ‘gleufloos scherm’. Helemaal vouwloos blijkt dit scherm in de praktijk niet te zijn, maar naast Samsungs vouwtelefoons is het een verademing. Ook de Honor Magic V, de eerste vouwtelefoon van 2022, claimt over een gleufloos scherm te beschikken. Wij hopen dat deze trend zich voortzet.

Oppo FInd N

De gleuf in het scherm zorgt gelukkig niet voor beperkingen in het gebruik van vouwtelefoons. Onze ergernis is dan ook vooral visueel. Daarnaast storen wij ons aan het gevoel van de gleuf. Je voelt hem namelijk met iedere swipe over het scherm zitten. Geen dealbreaker, maar wel irritant.

3. Steviger scherm

Het scherm is natuurlijk essentieel. Juist daarom is het zo jammer dat de schermen van vouwtelefoons behoorlijk kwetsbaar zijn. Dat is logisch; een dikke glasplaat kun je immers niet opvouwen. Fabrikanten gebruiken doorgaans ultradun glas voor de schermen van vouwbare smartphones. Dit materiaal is simpelweg een stuk kwetsbaarder dan traditioneel smartphoneglas.

De eerste vouwtelefoon van Samsung, de Galaxy Fold, had nog een scherm van plastic. Dat is inmiddels al enorm verbeterd, dankzij de komst van ultradun glas. De volgende stap is een vouwbaar materiaal dat net zo stevig is als bijvoorbeeld Gorilla Glass. Hoe moeilijk dat technisch gezien ook is, wij zijn er bij Android Planet om fabrikanten een hart onder de riem te steken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Mooier weggewerkte under-display-selfielens

Samsung bracht met de Galaxy Z Fold 3 de eerste mainstream ‘under-display’-selfiecamera op de markt. Omdat de lens onder het scherm is weggewerkt, is een notch of cameragat verleden tijd. Toch zie je de camera – zeker als je weet waar ‘ie zit en oog hebt voor details – nog steeds zitten.

Een camera onder het scherm maakt als het ware foto’s tussen de pixels door. Hierdoor moeten de pixels op het stukje scherm waarachter de lens is verwerkt veel verder uit elkaar staan. Denk aan een grasspriet die je vlak voor je oog houdt – die wordt dan als het ware ‘onzichtbaar’. Zo werkt het ook met pixels vlak voor een camera.

Omdat de pixels verder uit elkaar staan, is de resolutie logischerwijs veel lager. Omdat het om zo’n klein stukje van het scherm gaat, is het niet heel storend – maar je ziet het wel degelijk.

5. Robuustere behuizing

Vouwen vraagt om bewegende onderdelen. Deze onderdelen zijn logischerwijs een stukje kwetsbaarder. Vouwbare smartphones hebben allemaal een scharnier, waarmee de twee schermhelfden aan elkaar zitten. Hierdoor zitten er kieren in de behuizing, waardoor stof en allerlei andere troep naar binnen kan glippen. Ook is waterdichtheid een probleem.

De Galaxy Z Fold 3 was de eerste stof- en waterbestendige vouwtelefoon. Daarnaast is de behuizing behoorlijk stevig, zoals te zien is in onderstaande video van PhoneBuff.

Wij hopen dat de duurzaamheid van vouwtelefoons in de toekomst niet tot nauwelijks verschilt ten opzichte van ‘normale’ smartphones.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Lagere prijs, meer keuze en betere beschikbaarheid

Galaxy Z Fold 3

Opvouwbare telefoons zijn gaaf en futuristisch, maar daar hangt helaas een flink prijskaartje aan. De meeste vouwtelefoons kosten minimaal 1500 euro. Veel mensen hebben dat bedrag niet voor een smartphone over. Dat is waarschijnlijk de hoofdreden dat relatief weinig mensen met bijvoorbeeld een Galaxy Z Fold 3 rondlopen.

Tot slot verkopen maar weinig fabrikanten vouwbare smartphones in Nederland. Samsung heeft als het ware een monopolie met de Z Fold 3 en Z Flip 3. Hierdoor is de keuze wel érg beperkt. We verwachten dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen, omdat steeds meer fabrikanten vouwtelefoons uitbrengen.

Meer over vouwbare smartphones

Opvouwbare smartphones bevinden zich momenteel in een spannend stadium. Er is veel ruimte voor innovatie, verbetering en nieuwe features. We verwachten de komende jaren dan ook een hoop nieuwe vouwtelefoons te zien.

Zie jij jezelf wel rondlopen met een vouwbare smartphone, of gebruik je er al eentje? Laat in de reacties onder dit artikel vooral je mening achter! Download ook even de Android Planet-app, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons natuurlijk op social media: Facebook, Instagram en Twitter.