Google Maps krijgt eindelijk een volledig donkere modus. De update rolt de komende weken uit. Maps was één van de laatste Google-apps die nog niet over een donker thema beschikte.

Google Maps krijgt eindelijk volledig donkere modus

Binnenkort kun je eindelijk aan de slag met de volledig donkere modus van Google Maps. De zoekgigant rolt deze update de komende weken uit. Veel gebruikers wachten al jaren met smart op een donker thema voor de kaarten-app. Dat is vooral ‘s avonds veel rustiger voor je ogen. Als je smartphone een oled-scherm heeft, bespaar je bovendien wat accusap. Donkere pixels kosten op dergelijke displays minder stroom.

Google Maps was al deels met donker thema te gebruiken, maar alleen tijdens het navigeren. Straks doet de hele app mee. De zoekbalk en suggesties bovenaan kleuren lichtgrijs, terwijl de kaart zelf een donkerdere tint krijgt.

Als het donkere thema voor jou beschikbaar is, krijg je een melding wanneer je Google Maps opent. Je hebt dan de keuze uit drie opties: een donkere modus, een lichte modus of een stand die zich aanpast aan de rest van je telefoon. Als je bijvoorbeeld hebt ingesteld dat je overdag een licht thema gebruikt en ‘s avond een donkere modus, dan sluit Maps bij deze voorkeuren aan. Uiteraard kun je later altijd nog voor een ander thema kiezen.

Google neemt Maps flink onder handen

De donkere modus voor Google Maps is de zoveelste update in korte tijd voor de beroemde kaarten-app. Laatst voegde Google al splitscreen aan Street View toe in Maps. Daardoor heb je tijdens het navigeren de kaart en het straatbeeld tegelijk op je scherm.

Vorig jaar voegde Google Maps al markeringen toe aan Street View. Hierdoor is het makkelijker om cafés, winkels en bedrijven te herkennen. Ook krijgen de kaarten in Google Maps steeds meer details. Dat is handig als je bijvoorbeeld gaat wandelen en wil weten hoe dicht het bos in een natuurgebied is.

