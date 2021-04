Smartphones lijken ieder jaar weer duurder te worden en dus kiezen veel mensen voor een gebruikt topmodel van een aantal jaar oud. Er zijn in dat geval twee opties: refurbished en tweedehands. Maar waar moet je dan op letten?

Een Android-telefoon ontvangt gemiddeld zo’n twee jaar lang grote software-updates. Deze updates zorgen ervoor dat je toestel helemaal up-to-date is op het gebied van functie, ontwerp en snelheid. Daarna krijgen ze nog ongeveer een jaar – en in uitzonderlijke gevallen twee jaar – beveiligingsupdates, maar dan houdt het ook echt op. Die beveiligingsupdates zijn belangrijk om hackers en virussen buiten de deur te houden.

Samsung kondigde onlangs aan dat recente smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant vier jaar lang beveiligingsupdates ontvangen. Dit geldt voor alle toestellen die in 2019 of later zijn uitgebracht. Samsung wint het qua updatebeleid nu zelfs van Android-maker Google, die haar Pixel-smartphones ‘slechts’ drie jaar lang van beveiligingspatches voorziet. Mocht je in 2021 dus een refurbished of tweedehands Galaxy S10 kopen, dan kan je nog twee jaar met een gerust hart vooruit.

De Samsung Galaxy S10.

Niet iedere fabrikant ondersteunt haar smartphones langer dan twee jaar

Waar Samsung het heel goed doet, blijven andere fabrikanten achter bij het ondersteunen van hun smartphones. Zo ontvangen sommige budgetmodellen van Motorola niet eens één grote Android-versie-update – en rolt de fabrikant slechts twee jaar lang beveiligingsupdates uit. Dit betekent dat een Motorola-telefoon uit 2019 dit jaar zijn laatste update zal ontvangen.

Dat een Android-smartphone geen updates meer krijgt, betekent niet dat hij direct onbruikbaar wordt. Veel toestellen hebben krachtige hardware die bij normaal gebruik minstens twee tot vier jaar mee gaat. Het slechte updatebeleid van veel smartphonefabrikanten is dan ook al jaren een punt van discussie. Wil je weten hoe lang de telefoon die jij op het oog hebt wordt ondersteund? Lees dan ons overzicht van het updatebeleid van Android-fabrikanten.

2. Is het prijsverschil de moeite waard?

Veel Android-fabrikanten hebben naast hun topmodellen ook een lijn goedkopere middenklassers of budgettoppers. Bij deze smartphones staat de prijs-kwaliteitverhouding centraal. Je levert vaak iets in op het gebied van camera, snelheid en uitstraling. Zo zijn deze telefoons bijvoorbeeld vaker gemaakt van plastic, in plaats van glas en metaal. De gebruikerservaring is echter vergelijkbaar met die van de topmodellen, die in sommige gevallen wel drie keer zo duur zijn. Eén van deze goedkopere middenklassers is de Samsung Galaxy A52.

Verouderde technologie

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat refurbished of tweedehands Android-smartphones vaak ook niet over de snelste hardware en de beste camera’s beschikken, afhankelijk van hoe oud het toestel is natuurlijk.

In veel gevallen worden componenten van ‘oude’ topmodellen gebruikt in nieuwe middenklassers en budgettoppers. Dat betekent dat je voor de prijs van een refurbished topmodel vaak een nieuwe middenklasser kan kopen, die qua specificaties niet eens zoveel van het oudere topmodel verschilt.

Door te kiezen voor een nieuwe middenklasser of budgettopper, ben je gegarandeerd van een lange software-ondersteuning, volledige fabrieksgarantie en een smartphone zonder krassen of andere gebruikssporen.

3. Laat je informeren over de staat van de smartphone

Op veel websites die refurbished toestellen aanbieden, valt te lezen in welke staat je eventuele aankoop verkeert. Vaak zijn er opties als ‘als nieuw’, ‘licht gebruikt’ en ‘gebruikt’. Meestal staat er een uitgebreide omschrijving bij iedere optie. Heeft de telefoon kleine krasjes, of grote deuken en diepe krassen? Je kan het bij de meeste betrouwbare websites allemaal vinden.

De waarde van een smartphone daalt als de kwaliteit verslechtert. Het is dus aan jou om te bepalen in hoeverre jij je aan krassen en deuken stoort. Vaak verberg je de meeste gebruikssporen al met een goedkoop hoesje.

4. Hoe lang heb je nog fabrieksgarantie?

Stel: je hebt je tweedehands smartphone net een maand en ineens laadt hij niet meer op. Vervolgens kom je erachter dat de smartphone geen fabrieksgarantie meer heeft. Dat is een nare verassing en die je wil voorkomen. Vraag daarom altijd om een blik op de factuur, voordat je de aankoop doet.

Bij refurbished toestellen ligt dit weer anders. Veel websites die refurbished toestellen verkopen, bieden daarnaast een geheel nieuwe garantieperiode van twee jaar aan. Het loont om je ook hier goed over te laten informeren, om duidelijk te weten welke problemen allemaal onder deze garantie vallen.

5. Werkt de smartphone naar behoren?

Er bestaat een kans dat je refurbished of tweedehands Android-smartphone niet helemaal doet wat hij zou moeten doen. Zo kan er stof onder de cameralens zitten, kan het scherm dode pixels bevatten of kan de accu zijn beste tijd gehad hebben. Ga direct na je aankoop al deze dingen na en kom in actie als je ontevreden bent.

Een nieuwe smartphone aanschaffen is voor veel mensen een behoorlijke uitgave. Het is dan ook niet gek dat je hier goed over wil nadenken. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de Android-wereld? Dat kan via de website, onze Android-app en de nieuwsbrief.

