4 voordelen van Lite-apps voor op vakantie (en de beste apps op een rij)

Ga je binnenkort op vakantie en is je databundel is niet al te groot, of heb jij alle poespas van verschillende apps helemaal niet nodig? Kijk dan eens naar de voordelen van zogenaamde Lite-apps. Die afgeslankte apps bieden verschillende pluspunten en wij zetten ze voor je op een rij.

Voordelen lite-apps: klein, maar fijn

In de Play Store vind je honderdduizenden apps, games en andere content zoals boeken, films en muziek. Even Facebook of Instagram downloaden is natuurlijk zo gepiept. Zulke apps zitten echter bomvol mogelijkheden, nemen veel opslagruimte in, vreten genoeg data en zijn lang niet altijd de beste keuze.

Er bestaan namelijk ook zogenaamde Lite-apps, oftewel lichtere varianten. Die zijn voornamelijk bedoeld voor Android Go, een versie van het besturingssysteem dat ook is afgeschaafd qua functies. Smartphones met deze Android-versie bevatten goedkope hardware en zijn daardoor niet al te krachtig.

Fijn voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, waar men geen geld heeft voor een duurder toestel, maar die uiteraard wel aan de slag willen met onder andere social media. Lite-apps bieden verschillende voordelen en die zetten wij voor je onder elkaar. Uiteraard geven we ook verschillende tips van de meest populaire Lite-apps, dus lees gauw verder!

1. Op elk toestel te gebruiken

Het eerste voordeel van Lite-apps is dat ze op elk toestel te gebruiken zijn. Je kunt ze vaak gewoon downloaden uit de Play Store zoals je gewend bent. Het maakt dus niet uit of jouw smartphone draait op Android Go of de volledige versie van het besturingssysteem. Houd er dan dus wel rekening mee dat er zeker niet van elke app ook een lichtere variant beschikbaar is.

2. Minder dataverbruik, minder snelle dataverbinding

Een tweede voordeel van Lite-apps is dat ze veel minder data verbruiken. Dat komt simpelweg door verschillende optimalisaties, maar ook omdat een Lite-app vaak een verkapte mobiele webpagina is. Zo hoeven niet allerlei gegevens te worden gedownload, of moet er elke keer van alles worden ingeladen.

Tevens heb je voor lichte(re) apps helemaal niet de beste mobiele internetverbinding nodig. Voor ons Nederlanders en Belgen natuurlijk geen probleem, maar in landen waar nog 2G- of 3G-netwerken worden gebruikt alleen maar fijn. Zo kun je ook daar aan de slag met bijvoorbeeld Facebook, Maps of Messenger.

3. Onnodige fratsen niet aan boord

Als je volwaardige apps naast de Lite-variant legt zul je ook direct zien dat zo’n lichte versie alleen de basisfuncties bevat. Voor veel mensen is dat meer dan genoeg, want die hoeven niet aan de slag met legio mogelijkheden die normale applicaties vaak bieden. Wil je op Instagram alleen een foto of filmpje posten en kijken wat anderen aan het doen zijn, dan kun je bijvoorbeeld prima aan de slag met Instagram Lite.

4. Neemt minder opslagruimte in

De gebruikte opslagruimte van apps kan al snel oplopen tot in de honderden MB’s. Fijn misschien als je toestel beschikt over genoeg ruimte, maar wat minder als dat niet het geval is. Daarbij is het ook de vraag of het allemaal überhaupt wel nodig is en of je het wil. Een Lite-app heeft een veel kleinere voetprint en gebruikt minder ruimte. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken of je geheugen volloopt en dat is natuurlijk wel zo fijn.

De beste Lite-apps op een rij

Het maandthema van juli op Android Planet is vakantie en dat is misschien een goed moment om eens te kijken naar Lite-apps. We hebben de beste dan ook voor je onder elkaar gezet, met daarbij de directe downloadlink naar de Play Store.

Het kan echter zijn dat de app hier nog (niet) beschikbaar is. Dan zul je even aan de slag moeten met een los installatiebestand en die handmatig moeten installeren.

Facebook Lite: Facebook, maar dan in de lichtste en snelste app-variant die er is voor Android. Zo kun je toch aan de slag met een trage(re) mobiele internetverbinding, bespaar je wat ruimte en blijf je altijd op de hoogte van wat jouw familie, vrienden en kennissen doen. Zelf wat posten is uiteraard ook mogelijk.

Gallery Go: Op zoek naar de eigen galerij-app van Google, maar dan wel in een lichter jasje? Dat is precies waar Gallery Go voor staat. Je kunt foto’s ook nog eens gewoon bewerken en ook de handige offline-functie is aanwezig.

Google Assistent Go: Gebruikmaken van het slimme hulpje van Google? Ook om Google Assistent te gebruiken kun je je richten op een afgeslankte variant. Zo heb je de digitale butler altijd bij de hand, maar wel met alle hierboven genoemde voordelen.

Google Go: Alles opzoeken via Google kan op tig manieren, maar ook via de Google Go-app. Klein en fijn met een grootte van slechts 12MB.

Google Maps Go: Waarom zou je Google Maps downloaden als er ook een Lite-variant is? Natuurlijk kun je offline kaarten downloaden, maar er bestaat ook een lichte variant van de bekende (navigatie)app. Zoals hierboven ook al genoemd, draait Maps eigenlijk in de browser en bevat het alleen de basisfuncties. Navigeren is ook mogelijk, maar dan moet je nog wel eenmalig een extra extensie downloaden en installeren.

Instagram Lite: Instagram zoals je gewend bent, maar dan zonder allerlei onnodige extra’s. Downloaden in Nederland via de Play Store is nog niet mogelijk, dus je zult het apk-bestand even moeten downloaden. Eenmaal gedaan en geïnstalleerd, dan werkt de app zoals je gewend bent.

Messenger: Chatten kan ‘gewoon’ via de gestripte versie van Messenger van Facebook. Je vind er minder functies dan de normale app, wat ervoor zorgt dat je alleen de basis ervan kunt gebruiken. Je kunt er uiteraard mee chatten, er is nog een tabblad met contacten en je kunt wat instellingen aanpassen.

Skype Lite: Skype is een van de grootste apps om mee te (video)bellen met collega’s, vrienden of kennissen. Ook daarvan is een Lite-variant, waarmee je alles kunt wat je gewend bent. Ook chatten behoort tot de mogelijkheden met deze lichtgewicht-app.

YouTube Go: Toch wat filmpjes kijken onderweg kan onder andere via YouTube Go. Daarin stel je onder andere in hoeveel data je wilt verstoken als je een video kijkt. Downloaden uit de Play Store is er echter nog niet bij, dus je moet wel even handmatig aan de slag.

