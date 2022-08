7 manieren waarop smartphones voor studenten juist positief zijn

De smartphone heeft een slecht imago op school, maar is dat wel eerlijk? Smartphonegebruik heeft voor studenten namelijk ook een hoop voordelen.

Voordelen smartphones voor studenten

Zodra je leest over smartphonegebruik en scholieren of studenten, dan is dat meestal in negatieve zin. Uit onderzoeken komt naar voren dat studenten zich veel minder goed kunnen concentreren als ze bezig zijn met hun smartphone. Het apparaat leidt constant af tijdens huiswerk en colleges.

Toch is dat niet helemaal eerlijk, want de positieve kanten van smartphonegebruik zijn ook belangrijk. Een fijne telefoon is een essentieel apparaat voor elke student en dit is waarom.

1. Informatie over lessen, cijfers en meer

Hogescholen en universiteiten gaan er vanuit dat je alle informatie over je lessen online kunt vinden. Vaak worden er zelfs op het laatste moment nog updates op het online portaal geplaatst, zoals een lokaalwijziging. Daar heb je een smartphone voor nodig.

2. Alles opzoeken

Dit is het meest voor de hand liggende voordeel, maar toch moeten we het noemen: met je toestel zoek je alles op. Snap je iets niet in een boek? Je zoekt het op. Heb je informatie nodig voor een paper? Je zoekt het op. Je bent niet afhankelijk van je docenten, boekenlijst en bibliotheek voor je kennis. De wereld staat voor je open via je smartphone.

3. Contact met anderen

De studietijd is een periode waarin je een hoop nieuwe contacten maakt, terwijl je oude contacten in stand probeert te houden. Daar heb je gewoon een smartphone voor nodig.

Je vormt studiegroepjes, je maakt nieuwe vrienden waarmee je wil afspreken, je ouders willen weten hoe het gaat enzovoort. Ook zorgt een telefoon ervoor dat je niet uren kwijt bent aan het onderhouden van deze contacten. Stuur er een paar berichtjes uit en ga door.

4. Leukere lessen

Docenten zetten de smartphone steeds vaker in om lessen leuker te maken. Bijvoorbeeld door het doen van een leerzame quiz. Leerlingen hebben er direct hun aandacht bij als ze op een leuke en leerzame manier hun smartphone mogen gebruiken.

5. Afleiding op het juiste moment

Je toestel kan je makkelijk afleiden als je wil studeren, maar soms is deze afleiding juist net wat je nodig hebt. Het is namelijk onmogelijk om de hele dag door complete focus te hebben. Je hebt pauzes nodig, waarin je bijvoorbeeld even wat gaat eten of naar buiten gaat.

Maar ook je smartphone zit vol mogelijkheden voor een kleine pauze. Zo kun na een uur blokken best een kwartiertje op TikTok of je start een leuke game op. Zolang je maar niet blijft scrollen als je eigenlijk weer verder moet met je studie natuurlijk.

6. Jezelf even afsluiten

De een kan zich makkelijker concentreren dan de ander, maar het feit is dat je niet overal in de ideale omstandigheden kunt studeren. Zelfs in de bibliotheek zijn er overal geluiden om je heen.

Daarom kan het heel handig zijn om jezelf even helemaal af kunnen te sluiten. Bijvoorbeeld via muziek die je luistert via oordopjes of een koptelefoon. Muziek kan veel andere geluiden wegfilteren, zodat jij je beter kunt focussen.

7. Apps voor concentratie

En hoewel een smartphone een bron van afleiding kan zijn, is de Play Store ook een schat van apps die je juist kunnen helpen met concentreren. Apps zoals Forest helpen je niet alleen de verleidingen van je smartphone, maar ook andere verleidingen om je heen te weerstaan. Denk aan Netflix op je televisie, je spelcomputer of een boek.

Back to school

Dit artikel is onderdeel van de Back to School-themamaand op Android Planet, waarin we vooruit kijken naar de start van een nieuw schooljaar. De smartphone heeft een grote rol in het leven van kinderen en jongeren, waardoor het een belangrijk onderwerp is.

