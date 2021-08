5 (mogelijke) voordelen van de nieuwe Tensor-chip van Google

De aankomende Pixel 6 (Pro) maakt gebruik van een nieuwe processor. Deze Tensor-chip is ontwikkeld door Google en kan verschillende voordelen bieden. Android Planet zet die voor jou op een rij.

Tensor-chip van Google: zelf vier jaar lang aan gesleuteld

De komende Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verschijnen later dit jaar en het kloppende hart is een zelf ontwikkelde processor. Er is maar liefst vier jaar lang aan deze zogenaamde Tensor-chip gesleuteld door de zoekgigant. Er zijn nog meer fabrikanten die inmiddels hun eigen chips fabriceren, waaronder Huawei en Samsung, en dat biedt allerlei potentiële voordelen.

Google zelf heeft al een tipje van de sluier gegeven over nieuwe functies. Er zijn nog meer mogelijke voordelen te bedenken van die processor en vijf daarvan vind je hieronder.

1. Machine learning op een nieuw niveau

Google stelt dat de Tensor-chip de ‘meest krachtige AI- en machine learning-modellen kan verwerken’ en dat biedt allerlei opties. Zo zet het bedrijf hoog in op verbeterde spraakherkenning. Ook op het gebied van de camera’s kunnen we een flinke upgrade verwachten.

Met een Pixel-toestel in je zak maak je altijd de beste foto’s, maar op videogebied lopen de toestellen achter. Met de nieuwe processor worden ook op dat gebied grote stappen gezet, waardoor video’s er ook een stuk beter uit gaan zien.

2. Beveiliging weer een stap omhoog

De eigen Tensor-chip bevat ook een vernieuwde beveiligingschip. Deze Titan M2 ‘bevat de meeste laagjes aan hardwarebeveiliging in een smartphone ooit’. Bij de Google Pixel 3, uit 2018, presenteerde Google de eerste variant van de beveiligingsprocessor. Die werd onder andere gebruikt voor encryptie van smartphones, schermbeveiliging en extra beveiliging in de bootloader. We verwachten later meer details te horen over de Titan M2 en zijn kunnen.

3. Accuduur in potentie veel beter

De accuduur van MacBooks met een processor van Intel was altijd al goed te noemen. Sinds Apple de zelf ontworpen M1-chip gebruikt in hun laptops is die batterijduur nagenoeg verdubbeld. Dat komt grotendeels door doorgevoerde optimalisaties en dat komt weer omdat Apple alles in eigen beheer heeft. Naast de hardware is het bedrijf ook verantwoordelijk voor macOS, het besturingssysteem van hun MacBooks en iMacs.

Google komt dus met de eigen Tensor-processor, maar is ook de grondlegger van Android. Nu verwachten we niet dat de accuduur van de Pixel 6-reeks opeens ook wordt verdubbeld, maar het kan maar zo dat de accuprestaties flink vooruit gaan.

4. Jaren updates in het vooruitzicht

Eerdere geruchten stelden dat de nieuwe Pixel-reeks maar liefst vijf jaar updates krijgt en dat kan zomaar eens een gevolg zijn van de nieuwe processor. Google is immers niet meer afhankelijk van fabrikant Qualcomm. In de oudere Google Pixels was namelijk altijd een processor te vinden van die Amerikaanse producent.

Qualcomm biedt een bepaalde periode ondersteuning en Android-fabrikanten zijn daarvan ook weer afhankelijk. Als je als fabrikant langer ondersteuning wil bieden kan dat daarom niet altijd. Door van een eigen processor gebruik te maken heeft Google ook op dit gebied alle touwtjes in handen.

5. Lagere prijs voor toekomstige producten

De ontwikkeling van een eigen chip kost veel mankracht en daardoor geld. Wel is het zo dat je niet meer afhankelijk bent van een partij als Qualcomm. Zodoende hoef je niet om de tafel om een bestelling te plaatsen, en afspraken te maken over de prijs van de chips die je inkoopt. Doordat je die dure ‘tussenstap’ mist, kun je ervoor kiezen om producten goedkoper in de markt te zetten.

Dat zal niet direct het geval zijn bij de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De smartphones gaan de strijd aan in het high-end segment en dat heeft z’n prijs. Zo liet Rick Osterloh, verantwoordelijk voor de hardwareproducten bij Google, al weten dat de Pixel 6 Pro ‘duur’ wordt.

Het kan natuurlijk ook dat varianten van de eerste Tensor-chip gebruikt gaan worden in andere producten van Google, waarbij men kiest voor een andere prijsstrategie.

Meer over de Google Pixel 6 (Pro)

Lees ook ons artikel over de aankondiging van de Google Pixel 6 (Pro), alhoewel dat meer om een sneak peek ging dan om een volledige onthulling. Ook denken we al te weten in welke landen de toestellen te koop zullen zijn. Voor nu is het verder afwachten totdat Google meer details deelt over de specificaties, exacte release en prijzen.

