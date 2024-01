Vooruitblik: 5 smartphones om in 2024 naar uit te kijken

Ook in 2024 verschijnen er weer ontzettend veel nieuwe smartphones, waarvan er een aantal interessanter is dan de rest. Dit zijn de vijf toestellen waar de redactie van Android Planet het meest naar uitkijkt!

Smartphones waar we in 2024 naar uitkijken

Er komt in 2024 vast een aantal verrassingen voorbij, maar de meeste smartphones kunnen we goed voorspellen. Omdat er al geruchten over gaan of gewoon omdat het vrijwel zeker is dat ze zullen verschijnen. De vijf onderstaande telefoons, die we in willekeurig volgorde bespreken, doen ons hart sneller kloppen. Dat van jou ook?

1. OnePlus 12

De OnePlus 12 is in China al verkrijgbaar en komt op 23 januari naar Nederland. Het is een beest van een smartphone met een snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip, een gigantisch 6,82 inch-oled-scherm (dat twee keer zo fel is als de OnePlus 11) en een grote 5400 mAh-accu. Die laad je dankzij de 100 Watt-lader binnen een halfuur helemaal op.

Met maximaal 24GB werkgeheugen is dit echt een toestel voor de veeleisende gebruiker. Je zoomt dankzij de nieuwe 64 megapixel-telelens 3x in zonder kwaliteitsverlies en ook de hoofdcamera is vernieuwd. Die vangt nu nog meer licht.

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus is waarschijnlijk wel duurder dan zijn voorganger, maar gezien de verbeteringen vinden we dat gerechtvaardigd.

2. Google Pixel 8a

Renders van de Pixel 8a

Misschien zit je helemaal niet te wachten op groot en snel. De Google Pixel 8a is met zijn 6,1 inch-display beduidend kleiner en daardoor makkelijk met één hand te gebruiken. De Tensor G3-chip wint geen wedstrijden, maar is snel zat voor vrijwel alle taken. Alleen als je veel games speelt, kun je misschien beter naar een ander toestel kijken.

We weten nog lang niet alles over deze goedkopere versie van de gewone Pixel 8. Het ontwerp is wel uitgelekt, maar hoe Google de camera’s gaat verbeteren is bijvoorbeeld onbekend. Dat je goede foto’s schiet met deze smartphone staat echter vast. Pixels scoren altijd uitstekend op dit gebied.

De Pixel 7a had een adviesprijs van 509 euro. Inmiddels haal je hem voor € 360,- in huis. We hopen (en verwachten) dat de Pixel 8a ongeveer net zo duur wordt. Of hij net als zijn duurdere broertjes zeven jaar lang software-updates krijgt, moeten we nog zien.

3. Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13 Ultra

Terug naar de absolute top van de markt. De Xiaomi 14 Ultra biedt het beste wat de Chinese fabrikant in huis heeft. Deze luxere versie van de Xiaomi 14 Pro beschikt over dezelfde Snapdragon 8 Gen 3-chip, maar nog betere camera’s. We verwachten weer een 1 inch-sensor achter de hoofdcamera, die bovendien een variabel diafragma heeft. Daarmee kun je de scherptediepte zelf instellen. Ook zijn er vermoedelijk weer twee telelenzen aanwezig om mee in te zoomen.

We weten verder nog niet veel van de Xiaomi 14 Ultra, al krijgt hij ongetwijfeld een groot en erg helder scherm. Zijn voorganger, de Xiaomi 13 Ultra, was maar kortstondig in Nederland verkrijgbaar en had toen een prijs van rond de 1500 euro

4. Samsung Galaxy Z Fold 6

Het smalle scherm van de Fold 5

OnePlus heeft het Samsung erg moeilijk gemaakt met de OnePlus Open. Deze vouwbare smartphone is in de meeste opzichten gelijkwaardig aan of zelfs beter dan de Galaxy Z Fold 5. Werk aan de winkel dus.

Volgens geruchten krijgt het buitenste scherm van de Galaxy Z Fold 6 eindelijk een bredere aspect ratio. Dat zou goed nieuws zijn, want dat van de Z Fold 5 is echt te smal om comfortabel te kunnen gebruiken. Mogelijk voegt Samsung ook een ingebouwde S Pen toe. Dat kennen we van de Galaxy S23 Ultra.

Verder verwachten we een rappe Snapdragon 8 Gen 3-chip, die eveneens zijn opwachting maakt in de Galaxy S24 Ultra. Dat is trouwens óók een van de smartphones waar we in 2024 erg naar uitkijken.

5. OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

We sluiten af met een relatief betaalbaar toestel, eveneens van OnePlus. Er is nog weinig bekend over de Nord 4, maar de laatste jaren waren we behoorlijk onder de indruk van smartphones in deze serie. Het zijn telefoons met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Neem het huidige model, de OnePlus Nord 3. De MediaTek Dimensity 9000-processor doet in het dagelijks gebruik nauwelijks onder voor chips in het high end-segment. Daarnaast beschik je over een groot 6,74 inch-scherm met een hoge helderheid en een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De grote accu laadt op in net iets meer dan een halfuurtje.

In onze review van de Nord 3 lees je meer. Het toestel had een adviesprijs van 449 euro en haal je inmiddels voor € 399,- in huis. We vermoeden dat de Nord 4 ongeveer net zo duur wordt.

Naar welk toestel kijk jij uit?

Dat waren ze, de smartphones waar wij in 2024 het meest naar uitkijken. Stond jouw favoriet ertussen? Zo niet, laat in de reacties dan vooral weten welk toestel jij volgend jaar wil gaan kopen. En waarom natuurlijk!