Vooruitblik: 5 smartphones om in 2026 naar uit te kijken

We wensen je een gelukkig nieuwjaar! Nu de oliebollen achter de kiezen zitten is het tijd om vooruit te blikken: naar welke smartphones zijn we in 2026 extra benieuwd?

Smartphones in 2026

In december kon je op Android Planet veel terugblikken lezen. Nu we in januari leven, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Ook in 2026 komen er weer veel interessante smartphones aan. We zetten vijf telefoons op een rij waar we knarsetandend op zitten te wachten.

1. Motorola Signature

Het meest mysterieuze toestel van 2026 komt van Motorola. Dat stond lange tijd bekend als de Edge 70 Ultra, maar inmiddels lijkt het te gaan om een heel nieuw type smartphone: de Motorola Signature. Dat is mogelijk een telefoon die nog boven de Edge-serie geplaatst wordt.

Het gebeurt niet zo vaak dat we een echt nieuw toestel zien, dus dat maakt ons extra benieuwd. Geruchten spreken over een 6,7 inch-oled-scherm, krachtige Snapdragon 8 Gen 5-chip en drie camera’s van 50 megapixel. Dat klinkt nog niet direct héél onderscheidend, dus we zijn benieuwd waar Motorola mee op de proppen komt.

Daar hoeven we overigens niet lang op te wachten, want Motorola lanceert de Signature waarschijnlijk al vroeg in het jaar. Er gaan ook geruchten over een nieuwe foldable, die moet concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 7.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

In de eerste maanden van 2026 verwachten we ook Samsungs nieuwe vlaggenschepen. De normale Galaxy S26 en S26 Plus lijken minieme upgrades te worden, maar voor de S26 Ultra heeft Samsung meer veranderingen op stapel staan. Zo krijgt de hoofdcamera een lens die veel meer licht binnenlaat, waardoor je vooral in het donker mooiere foto’s moet schieten.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Ook interessant is het zogenaamde ‘privacyscherm’. Deze functie, die je aan of uit kunt zetten, zorgt ervoor dat je display vanuit een hoek onleesbaar wordt. Zo kan iemand naast je in de trein niet meer meekijken met je appjes.

Samsung lijkt de nieuwe Ultra verder iets dunner te maken en het 6,9 inch-oled-scherm krijgt rondere hoeken. Daardoor gaat hij meer lijken op zijn goedkopere broertjes. Het kloppende hart is een Snapdragon 8 Elite Gen 5 óf een Exynos 2600-chip uit Samsungs eigen fabrieken. De accu groeit mogelijk een heel klein beetje, van 5000 naar 5200 mAh, en laadt ook sneller op: met 60 watt in plaats van 45 watt.

We zijn overigens óók erg benieuwd naar de Galaxy A57, de nieuwe middenklassekoning van Samsung. Die verwachten we in de lente.

3. Google Pixel 11-serie

Op de Google Pixel 11-serie moeten we een stuk langer wachten. We zien de smartphones waarschijnlijk pas in augustus. Er is daarom nog weinig bekend over de telefoons. Op dit moment gaan we uit van dezelfde modellen als dit jaar: een normale Pixel 11, twee Pro-modellen van 6,3 en 6,8 inch en een vouwbare Pixel 11 Pro Fold.

We hopen vooral dat Google het ontwerp onder handen neemt. De Pixel 10’s zien er weliswaar luxe uit vanaf de achterzijde, maar hebben dikkere schermranden dan welke andere high-end smartphone dan ook. Die mogen echt een stuk dunner. Het zou ook fijn zijn als Google het gewicht omlaag weet te brengen.

We lezen elk jaar dat de nieuwe Tensor-chip een flinke sprong vooruit maakt in prestaties en efficiëntie. We hopen dat dit bij de Tensor G6 eens écht het geval is. Dat zou de accuduur ook ten goede kunnen komen.

4. Xiaomi 17 Ultra

De ultieme smartphone voor fotografieliefhebbers komt ook in 2026 waarschijnlijk van Xiaomi. In het eerste kwartaal verwachten we de Xiaomi 17 Ultra, die ongetwijfeld weer een enorm camera-eiland heeft. Daarin zit sowieso een hoofdcamera met een nieuwe 1 inch-sensor. Die belooft een beter dynamisch bereik dan ooit, waardoor zowel schaduwen als lichte elementen er prachtig uit zullen zien.

Waar de Xiaomi 15 Ultra nog twee telelenzen heeft, beschikt zijn opvolger er mogelijk over slechts eentje. Daar hoef je niet per se rouwig om te zijn, want het gaat wel om een camera van 200 megapixel met een (relatief gezien) erg grote sensor. Die was op de 15 Ultra al veel beter dan het tweede exemplaar. Een groothoeklens voor wijdere plaatjes maakt het drietal compleet.

De Xiaomi 17 Ultra krijgt verder een volledig vlak scherm van rond de 6,8 inch, een accu van ongeveer 7000 mAh en een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Het volledige pretpakket dus, dat zeker rond de 1500 euro zal kosten. Dat gold ook voor de 15 Ultra, die je inmiddels trouwens voor € 999,- koopt.

Xiaomi 15 Ultra

5. Nothing Phone (4a) en (4a) Pro

Hoewel de Nothing Phone (4a) en (4a) Pro duurder lijken te worden dan hun voorgangers, zijn ze een stuk goedkoper dan de andere telefoons in deze lijst. Het gaat om midrangers die de Phone (3a) en Phone (3a) Pro opvolgen. Zoals je in onze review kunt lezen, waren we erg enthousiast over deze smartphones. Vooral de telelenzen zijn in deze prijsklasse bijzonder.

De (4a) en (4a) Pro krijgen snellere chips, 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je kunt ze waarschijnlijk kopen in de kleuren blauw, roze, zwart of wit.

Veel andere specificaties zijn nog niet bekend, maar we rekenen in ieder geval op een mooi 6,8 inch-oled-scherm met een hoge helderheid en een accu van minimaal 5000 mAh. Daarnaast krijgen ze ongetwijfeld weer een onderscheidend design waarbij je een deel van de hardware gewoon ziet zetten. Hopelijk zijn de led-stroken, die knipperen als je een notificatie hebt, ook weer van de partij.

Naar welke smartphone kijk jij uit in 2026? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. Download dan ook gelijk even onze app en schrijf je in voor de nieuwsbrief!