Vooruitblik: wat kunnen we van YouTube verwachten in 2026?

2025 was een druk jaar voor YouTube. Met meer focus op AI-tools, verbeterde inkomsten voor podcastmakers en allerlei updates voor gebruikers, zat Google niet stil. Dit zijn de plannen voor 2026.

YouTube gevarieerder dan ooit

Zijn er mensen die nog nooit YouTube hebben gebruikt? Of je nu fan bent van een bepaalde streamer, vaak handige DIY-filmpjes opzoekt, ’s avonds in bed graag nog even wat Shorts bekijkt of hele concerten luistert op je werk: YouTube is er voor iedereen.

Over die Shorts gesproken, die pakken dagelijks een duizelingwekkende 200 miljard views. Dat komt neer op zo’n 24 Shorts per dag, per wereldbewoner. Haal jij dat gemiddelde omhoog of omlaag? Hoe dan ook, de groei is nog lang niet uit deze populaire korte videovorm. Dat is één van de conclusies die we kunnen trekken na het zien van een interview met de ceo van YouTube, Neal Mohan.

Die spreekt zich daarin onder andere uit over Shorts en noemt nog drie andere pijlers voor het bedrijf in 2026. Wij zetten de belangrijkste vier punten uit de video (die we onderaan dit artikel toegevoegd hebben) voor je op een rijtje.

1. Shorts, Shorts, Shorts

Kortere video’s waar je van beneden naar boven doorheen swipet. Dat doe je allang niet meer exclusief op Instagram (Reels) of TikTok, maar ook op YouTube. Shorts bestaan al een aantal jaar op het platform, maar zijn momenteel populairder dan ooit. De video’s zijn verticaal (9:16) en gericht op een mobiele weergave.

Shorts worden weergegeven in een algoritmisch afgestemde feed om eindeloos doorheen te scrollen. Sinds oktober 2024 is de maximale videolengte drie minuten. Mohan licht de strategie toe in het gesprek: ”Dit jaar brengen we nog meer variatie in Shorts door andere formats dan video’s, zoals afbeeldingen, rechtstreeks in de feed te integreren. Hierdoor blijf je makkelijker in contact met je favoriete makers.”

2. Betere bescherming voor jonge gebruiker

Dit jaar wil de techgigant ook een veiligere plek zijn voor kinderen. Zo introduceerde het bedrijf vorige week al nieuwe vormen van toezicht waarbij je als ouder een timer kunt instellen voor het Shorts-gebruik van je kinderen. Bijvoorbeeld een maximale tijd dat de korte video’s per dag bekeken mogen worden. Bovendien kunnen ouders herinneringen voor bedtijd en verplichte pauzes instellen voor de accounts van hun kinderen.

3. Meer verdienmogelijkheden voor makers

Het blijkt dat YouTube in de afgelopen vier jaar meer dan 100 miljard dollar heeft uitbetaald aan makers, muziekartiesten en mediabedrijven voor hun diensten op het platform. Om te zorgen dat al deze partijen kunnen blijven leven van het maken van (video)content, wil YouTube in 2026 blijven investeren in nieuwe verdienmodellen.

Dat zou onder andere moeten gebeuren door te focussen op shoppen. Veel mensen kijken op tegen YouTubers en zijn geneigd om hun (vaak positieve) mening over producten over te nemen. De grens tussen YouTubers en influencers is een dunne, waardoor er veel geld verdiend wordt met de promotie van producten in video’s.

Via YouTube Shopping is het al mogelijk voor contentmakers om producten aan te bevelen inclusief links naar deze producten. Momenteel leiden die links naar externe websites, maar daar moet volgens ceo Neal Mohan verandering in komen met de optie om ”wanneer een populaire creator een product aanbeveelt, dat te kopen zonder de YouTube-app te hoeven verlaten”.

4. Het toverwoord (ook) in 2026: meer AI

AI wordt dit jaar voor veel bedrijven alleen maar belangrijker en YouTube is daarin bepaald geen uitzondering. In de video zie je dat in december 2025 meer dan één miljoen kanalen dagelijks de AI-tools voor makers hebben gebruikt. Dit jaar komen daar nieuwe functies bij, waaronder “games produceren met een eenvoudige tekstprompt en experimenteren met muziek”, aldus Mohan.

Tegelijkertijd lijkt YouTube ook te begrijpen dat AI ook nadelen heeft, bijvoorbeeld in de vorm van AI-slop (massaal geproduceerde, kwalitatief lage content). Daarom gaat het de verspreiding van AI-slop terugdringen door verder in te zetten op de bestrijding van dit soort content, maar ook scherper zijn op clickbait.

Bekijk het hele interview met YouTube-ceo Neal Moran hieronder:

